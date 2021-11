Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle/ Gli chiederanno se è gay?

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, in cerca di attenzione a Ballando con le Stelle 2021

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina si presentano a Ballando con le Stelle 2021 con la voglia di far cambiare idea alla giuria che si è troppo soffermata sull’essere personaggio del ragazzo più che sulla sua qualità nel ballare. Lo ha ribadito sua madre. La donna non riesce a capire come mai la giuria invece di prendere in considerazione il ballo, si concentra sull’essere di Federico. Lui è stato sempre così, non è un personaggio costruito, fin da bambino si vestiva di paillette. La sensazione della mamma di Lauri è che in certi momenti i giudici si concentrano su Federico come se fosse una sorta di psicanalisi. Il figlio è abituato a difendersi e lo fa con determinazione. Le fatiche non appartengono alla sua vita, di conseguenza non ha forza nelle braccia. É difficile pensare che riesca a fare una presa con Anastasia. In realtà nel paso doble una presa c’è stata e come promesso la scorsa settimana, Anastasia ha preso in braccio Federico: una mossa coreografica che non è piaciuta per niente a Mariotto.

Genitori Lauri vs giudici Ballando / Federico sbotta: "non voglio più saperne"

Di solito Anastasia non mette sui suoi profili le coreografie, ma questa volta ha voluto fare un’eccezione e ha postato il paso doble, ha tenuto a specificare non perchè sia un capolavoro, ma per una forma di rispetto nei confronti del suo allievo. Federico lavora dieci ore al giorno e la sera quando va ad allenarsi è molto stanco. Il fatto che abbia ballato bene, per lei non è solo un orgoglio da maestra, ma un regalo che ha voluto fare al fashion style. I suoi fan in questo momento gli stanno regalando probabilmente la finale a Ballando con le Stelle, ogni settimana viene sostenuto da molti follower, ora però è arrivato il momento di cimentarsi in qualcosa di sensuale come una rumba e chissà se nella prossima puntata Federico non ci stupirà, sta dimostrando di avere una buona padronanza del palco, affronta le prove con caparbietà, rimane ammaliato dalla lucina rossa delle telecamere e questo è un buon segno.

FEDERICO LAURI FASHION STYLE "GAY? SONO ETEROSESSUALE"/ "Parrucchiere grazie a mamma"

Ballando con le Stelle 2021: Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, giuria finalmente stupita ma Mariotto…

Federico Lauri nella “Prova speciale” di Ballando con le Stelle si è appropriato delle telecamere con Anastasia Kuzmina e ha ballato mostrando il suo carattere. Finalmente è riuscito a sbloccarsi, alla giuria è piaciuta molto la sua performance. Nella sesta puntata di Ballando il fashion style è sceso in pista con un paso doble. I costumi da samurai e la scenografia orientale hanno sbalordito la giuria. Carolyn è rimasta molto soddisfatta dell’esibizione, anche a Canino è piaciuta definendola a tratti elegante, una considerazione che non è stata apprezzata da Alessandra Mussolini che ha redarguito la giuria perché nei confronti di Federico sono molto prevenuti. Selvaggia Lucarelli ha fatto notare che nonostante Federico faccia finta di non ascoltare i suoi consigli, in realtà è molto attento ai suoi giudizi. Guarda i giudici con aria di sfida, ha voglia di stupirli, ha tirato finalmente fuori la sua arroganza nel ballo a Ballando con le Stelle. Mariotto è stato più lapidario nel giudizio e ha definito la performance una “pantomima”.

Letizia Porcu e Sophie Maelle, compagna e figlia Federico Lauri/ Vittima di bullismo

Il giudizio negativo di Mariotto ha compromesso il risultato finale, infatti il 5 dello stilista ha pesato molto nella classifica. Con 39 punti Federico si è piazzato al penultimo posto, grazie poi a Rossella Erra che gli ha dato i 25 punti del tesoretto è risalito alla seconda posizione. Da qualche settimana c’è una domanda che la giuria vorrebbe fare a Federico ma che ancora non ha formulato. Rossella Erra ha preso in mano la situazione e ha chiesto apertamente ai giudici qual è la domanda che vogliono rivolgergli. Selvaggia Lucarelli chiamata in causa ha chiesto al diretto interessato quale fosse il suo segno zodiacale. Come sempre tutto è finito a tarallucci e vino. Adesso Federico non ha più interesse di fare bella figura a a Ballando con le Stelle perchè ha capito di saper ballare e questo gli ha conferito maggiore sicurezza in se stesso da permettergli di fronteggiare e sfidare la giuria con arroganza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA