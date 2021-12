Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle/ Ripetersi non è facile

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, chiamati al bis a Ballando con le stelle

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina sono stati impegnati tutta la settimana per preparare una performance che fosse all’altezza della precedente di Ballando con le stelle. Anastasia ha trascorso tutta la settimana in ansia. Con il samba la coppia è riuscita ad ottenere per la prima volta ben quattro 10 e un solo 9: un risultato che ha lasciato estasiati anche i ballerini. Preparare una nuova coreografia che non fosse deludente non è stato facile soprattutto ora che si sta avvicinando la semifinale e il livello di preparazione della coppia è alto. Il freestyle veloce ha entusiasmato tutti, ma non è riuscito a equiparare l’allegria e il coinvolgimento del samba, il risultato non è stato deludente. Anastasia si sta molto divertendo con Federico, i loro allenamenti sono all’insegna dell’ironia e della distrazione, nella coppia c’è molta complicità ma poca sensualità, ma per il pubblico è un bene, già in pista ci sono troppe coppie lussuriose. Loro rappresentano la goliardia e quando scendono in pista lo spettatore si aspetta di vedere l’eccentricità e la stravaganza.

Federico Lauri ha capito che l’unico modo per salire la classifica di Ballando con le stelle è cadere nelle grazie di Selvaggia Lucarelli. Dopo averla ammaliata con i “finti addominali” della scorsa settimana, il fashion style ha continuato a sedurre la giurata e con un gioco a doppi sensi ha fatto abdicare la giornalista: “Selvaggia se mi provi non mi lasci più…”. Il fatto che Federico voglia vincere e lo ha dichiarato apertamente, non significa peccare di superbia, ha tutte le carte in regola per arrivare in finale. In settimana ha lanciato una frecciatina a Valeria Fabrizi dicendo che la stima, però in pista bisogna ballare. L’attrice a “Oggi è un altro giorno” ha replicato che lei in pista balla, certamente data l’età non può fare le piroette ma non sta immobile. Anche al pubblico l’intervento di Lauri non è piaciuto, ma questo non gli ha fatto perdere consensi, al contrario il suo gruppo di sostenitori lo vorrebbe sul podio sommerso dai coriandoli.

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, un freestyle veloce

Sabato scorso a Ballando con le stelle Federico Lauri e Anastasia Kuzmina sono scesi in pista con un freestyle veloce sulle note di “Lady Marmalade“. Il ragazzo a modo suo ha riportato sulla scena un pezzo del Moulin Rouge. L’esibizione gli ha fatto guadagnare 44 punti. La giuria ha apprezzato molto lo spettacolo messo in scena tipico di un musical, ma ha fatto notare che la performance non è stata migliore del samba della scorsa puntata deludendo un po’ le aspettative dei giudici. Zazzaroni ha evidenziato come la coppia sia diversa dalle altre, è riuscita anche questa volta a mettere insieme un mix vincente di ironia e spettacolo, divertendo il pubblico.

Con i 44 punti guadagnati con il freestyle veloce a Ballando con le stelle, Federico è passato nella manche successiva dove è stato chiesto ai partecipanti di raccontare un episodio importante della loro vita e rappresentarlo con il ballo. Federico Lauri ha parlato della figlia Sofia: una bambina tanto desiderata ma che è tardata a venire al mondo. L’emozione più grande per il fashion style è stato diventare papà. La moglie ha dovuto fare un percorso difficile, quando è rimasta incinta, stava mettendo a rischio la sua vita per un’emorragia interna. Sono stati periodi molto difficili, ma superati con grande impegno. Con la coreografia e sulle note di “A modo tuo” di Elisa, Lauri è riuscito a liberare tutte le sue emozioni dando sfogo alle lacrime e coinvolgendo nei suoi sentimenti anche il pubblico e la giuria. Con la sua esibizione è riuscito a guadagnare metà del tesoretto che gli è stato dato da Alberto Matano.



