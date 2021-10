Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle/ Riscatto obbligatorio

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina nell’occhio delle critiche a Ballando con le stelle 2021

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina hanno un lavoro faticoso davanti nella nuova puntata di Ballando con le stelle 2021 di oggi, 30 ottobre. Devono tentare di far cambiare idea a tutti, perché il percorso è appena iniziato e il riscatto è d’obbligo. L’imprenditore ha bisogno di più ore di allenamento se desidera cambiare il giudizio nei suoi confronti, quasi tutti sostengono che lui si limita a muoversi senza ballare. La sfida è soprattutto con se stesso se vuole essere all’altezza della situazione, l’atteggiamento va mutato magari con più umiltà e senso del dovere, ascoltare la sua maestra e farsi guidare da lei. Federico Lauri è un personaggio sopra le righe, anticonformista ed eclettico, uno dei personaggi più particolari tra i concorrenti in gara a Ballando con le Stelle. L’esibizione dell’ultima puntata non ha convinto molto i giudici e il popolare hair stylist pur ammettendo di non aver effettuato un’ottima performance, sostiene che i componenti della giuria non lo abbiano nemmeno guardato.La salsa che hanno eseguito non è stato molto apprezzato, a detta dei giudici si notava di più il look rispetto ai passi. Del resto il nome del concorrente è Federico Fashion Style ed è abituato a vestirsi di lustrini.

Federico Lauri, consapevole dei suoi limiti

Federico Lauri è una persona molto leale e consapevole ed ammette i suoi limiti. All’affermazione di Mariotto secondo la quale non si allena parecchio, il parrucchiere ha affermato che non può permettersi di allontanarsi a lungo dal suo lavoro, perché ha 5 saloni e 40 persone da mantenere. Federico, inoltre sostiene di preferire un andamento graduale piuttosto che un’esibizione al limite del grottesco. Lui crede fortemente che nei suoi confronti ci siano dei pregiudizi da parte di tutti i giudici di Ballando con le stelle, in quanto nessuno di loro sta dimostrando di apprezzarlo. Le critiche da parte dei giurati, in particolar modo Canino e Selvaggia Lucarelli sono dettate dal fatto che il suo stile nel vestire lascerebbe pensare a qualcosa di scintillante in pista, ma in realtà sin ora ha deluso tutti. Il parrucchiere si difende tentando di convincere i giudici del suo indiscutibile impegno.

Anastasia Kuzmina, eleganza e bravura

La maestra di ballo ucraina Anastasia Kuzmina è una presenza abituale a Ballando con le Stelle e ha sempre dimostrato eleganza e bravura. Una ragazza abituata al rigore e alla disciplina che cerca sempre di mettere a proprio agio il suo partner. Anche con Federico Lauri si sta rivelando comprensiva e molto paziente e lo difende da ogni attacco dei giudici. Secondo lei, l’imprenditore è un cane che si morde la coda e dovesse ricevere critiche in continuazione, si rischia di provocare un’ulteriore chiusura. Lei è d’accordo con il suo compagno di gara sostenendo che invece di un 3 preferirebbe uno zero, in quanto convinta che sortirebbe un effetto migliore. Sta cercando di mettere sotto torchio l’imprenditore perché in questa maniera si irrobustisce la muscolatura e potrebbe far meglio, l’obiettivo da raggiungere è ancora lontano. Dopo l’esibizione della seconda puntata di Ballando con le stelle 2021 ha mostrato segni visibili di cedimento, in quanto era sul punto di scoppiare a piangere. Mentre nella prima puntata si era rivolta ai giudici con parole dure, in questa occasione ha cercato di trattenersi anche se il suo sguardo ha colpito molto.Il pubblico a casa sin ora li ha premiati permettendo loro di proseguire nel percorso senza affrontare spareggi.

