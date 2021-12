Federico Lauri e Letizia, fecondazione assistita per Sophie/ “Mi ha cambiato la vita”

Federico Lauri e sua moglie Letizia, quattro anni fa, sono diventati genitori della piccola Sophie, arrivata dopo un periodo difficile e ricco di ostacoli. Nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle 2021, il concorrente si è messo a nudo, raccontando attraverso una splendida coreografia le fatiche per diventare padre. Così il parrucchiere dei vip ha dedicato l’esibizione sulle note di “A modo tuo”, la meravigliosa canzone di Elisa, a sua figlia Sophie.E non si è tirato indietro, quando ha dovuto esternare i problemi che lui e sua moglie Letizia hanno affrontato e superato per averla.

Federico Lauri, sorpresa moglie e figlia in diretta/ Lettera di Sophie: "Ti amo"

“Abbiamo interpretato una coreografia emozionale sulle note di ‘A modo tuo’ di Elisa. Un brano di una madre al proprio figlio. Mia figlia Sophie mi ha cambiato la vita letteralmente e così ho voluto condividere le difficoltà che io e mia moglie abbiamo attraversato per averla”, ha spiegato Federico.

Federico Lauri e la gioia della paternità: “Grazie alla fecondazione assistita”

“Dopo tanto tempo che nostra figlia non veniva, abbiamo iniziato un percorso di fecondazione assistita e non è stato facile”, ha raccontato un commosso Federico Lauri. Da quel momento i giudici di Ballando hanno iniziato a guardarlo con occhi diversi, perché finalmente l’aspirante ballerino si è aperto anche nei loro confronti, condividendo attraverso il ballo un momento molto personale.

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle/ Ripetersi non è facile

La piccola Sophie rappresenta la sua gioia più grande per Federico e rinuncerebbe a qualsiasi cosa per vederla sorridere: “Ci sono famiglie che vanno al parco alla domenica, io invece sono a lavorare a fare i conti della settimana. Letizia ha capito subito chi io fossi, l’importanza del mio lavoro e il fatto che lo faccio anche per lei e mia figlia. Mi ha aiutato tantissimo in molti momenti difficili. È stata ed è molto comprensiva”, le parole dell’esuberante Federico Fashion Style.

LEGGI ANCHE:

FEDERICO LAURI PIANGE PER LA FIGLIA SOPHIE MAELLE/ “Quel sogno che desideravo…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA