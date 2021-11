Federico Lauri e Letizia Porcu/ “Il matrimonio è ancora lontano. Io gay? Dico che…”

Federico Lauri e Letizia Porcu fanno coppia fissa da dodici anni ma per il momento non pensano in alcun modo al matrimonio. Il famoso parrucchiere dei vip e la sua dolce metà stanno bene così e non sentono la necessità di salire all’altare. Una scelta che ha fatto discutere il popolo del web, che nel corso degli anni ha manifestato anche dubbi sull’autenticità del rapporto tra Federico Lauri e la sua fidanzata Letizia Porcu.

Federico Lauri Fashion Style e Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle/ Ci si aspetta di più!

Allusioni che non hanno mai scosso più di tanto il mitico Federico Fashion Style, che più volte ha ribadito la sua posizione di fronte al matrimonio e ai suoi gusti esuberanti in fatto di look. “Non significa che se sei vestito così sei gay o perché sei parrucchiere o stilista”, aveva dichiarato in un’intervista a Fanpage. Nella stessa intervista, Lauri aveva spiegato di non avere in in programma il matrimonio, nonostante le cose vadano a gonfie vele.

Genitori Federico Fashion Style/ "Mio padre non voleva facessi il parrucchiere poi..."

Federico Lauri e Letizia Porcu, amore a gonfie vele ma il matrimonio non è nei programmi

“Non sono sposato, sono fidanzato con Letizia da 12 anni e una bimba che si chiama Sophie Maelle e il matrimonio è ancora lontano!”, le parole del famoso parrucchiere dei vip. In queste settimane, Federico Fashion Style è alle prese con nuove coreografie per Ballando con le Stelle, con la sua fidanzata Letizia Porcu che lo segue e lo sostiene da lontano. La trentaduenne, pur rimanendo defilata da un punto di vista mediatico, è rimasta ai margini ma non ha mai smesso di fare il tifo per il suo compagno.

LEGGI ANCHE:

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Ballando con le Stelle/ Lui “Mia figlia? Gioia…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA