Federico Lauri Fashion Style e Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle/ Finale meritata ma la vittoria…

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, pregiudizi superati e ora la finale di Ballando con le stelle

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina con il trascorrere delle puntate a Ballando con le stelle più di altri hanno saputo conquistare il pubblico durante il suo cammino. Federico è molto di più di quanto conosciuto col nome di Federico Fashion Style e, nonostante sin dalle prime puntate, soprattutto la giurata Selvaggia Lucarelli, non avesse apprezzato il suo modo di essere, superficiale e poco incisivo dal punto di vista umano, Federico con i suoi tempi ha invece mostrato non solo di avere appreso le tecniche del ballo, candidandolo come uno dei maggiori indiziati per la vittoria finale dello show di quest’anno, ma, soprattutto come uomo sensibile e profondo. La sua storia di padre, che ben pochi conoscevano, relegata alla sola sfera intima di chi è sempre stato suo amico da tempo negli anni, ha commosso l’Italia.

Se nelle puntate precedenti di Ballando con le stelle Federico Lauri aveva conquistato pubblico e giuria, soprattutto con il suo samba classico e carioca sino all’osso, nelle ultime clip il mondo intero, ma, soprattutto la giuria del talent condotto da Milly Carlucci, ha scoperto l’uomo che si nasconde dietro lustrini e pajette. Di ciò era certa sin dall’inizio la sua maestra, Anastasia Kuzmina che ha creduto in Federico sin dalle prime sessioni di allenamento coreutico assieme, che ha saputo costruire coreografie mutevoli, adattando il personaggio di Federico a balli diversi con approcci diversi, sempre più tecnici e convincenti.

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, una vera trasformazione

Federico Lauri è diventato, al fianco di Anastasia Kuzmina, un ballerino aggraziato e personaggio amabile stupendo il pubblico di Ballando con le stelle. Un percorso che oggi vede Federico candidato alla vittoria durante la finalissima del 18 dicembre. Forse non è testa di serie, Sabrina Salerno è quasi perfetta e dotata di una carica sensuale e di un consenso mediatico altissimo, Arisa e Valeria Fabrizi lo stesso, Morgan è imprevedibile potrebbe spostare l’ago della bilancia a suo favore oppure determinare la sua caduta, Bianca Gascoigne è rientrata e nessuno ha la tecnica e la simpatia empatica di questa soubrettina londinese, ma Federico è tenace e sa che in lui ci sono i mezzi, assieme alla Kuzmina, per far suo il programma in questa edizione del riscatto sociale. La Kuzmina nella precedente edizione di Ballando con le stelle si era classificata quinta assieme ad Angelo Russo, ora crede, nonostante sia difficile, di potersi confermare sul podio e con Federico tutto è possibile, anche se la ragazza bolognese, d’origine ucraina, sa che non è facile ripetersi ma è giovane e tenace e farà di tutto per stupire assieme ad un concorrente che dello stupore, e dello show sfavillante, fa un’arma potente. Unica incertezza è Selvaggia Lucarelli, quel giudice che ha criticato più volte Federico e che oggi ha cambiato la sua opinione, quindi, nessun freno alle ambizioni di vittoria della coppia.

