Federico Lauri, sorpresa moglie e figlia in diretta/ Lettera di Sophie: “Ti amo”

Letizia, la moglie di Federico Lauri, racconta la sua storia d’amore con il parrucchiere dei vip prima di stupirlo con una sorpresa in diretta a Ballando con le Stelle, realizzata con la complicità della figlia. “Ci stavamo antipatici a vicenda. Dopo tre mesi ci siamo baciati e così stiamo insieme da quindici anni”, racconta Letizia. “La storia tra me e Federico è qualcosa di speciale. Siamo lo specchio dell’altro, ma lui è proprio oltre”. Nella clip che precede la sorpresa si avvicina la figlia Sophie, il frutto d’amore di Letizia e Federico: “Sophie è stato il sogno che si realizza, è stata voluta e cercata. Lo ha saputo prima lui e poi io”, racconta la dolce metà del parrucchiere dei vip.

Federico Lauri e Letizia, fecondazione assistita per Sophie/ "Mi ha cambiato la vita"

Letizia e Sophie, la sorpresa a Federico Lauri nella semifinale di Ballando con le Stelle

Letizia ricorda quando ha scoperto di essere rimasta incinta: “Mi arriva un fioraio a casa con cento rose bianche e le analisi sopra i fiori. Era una sorpresa di Federico. Quando mi vedrà entrare in pista gli prenderà un colpo, quando poi arriverà Sophie dovrete calmarlo”, avverte la compagna di Lauri. E il siparietto in pista si rivela davvero dolcissimo. Federico Lauri resta senza parole e piange quando vede arrivare la bambina, che gli ha scritto una lettera: “Voglio farti vincere perché sei il mio fidanzato. Ti amo papà, vorrei vincessi, io sto venendo da te per ballare con te. Sei bellissimo e ti amo tantissimo”.

