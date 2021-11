Federico Lauri vittima di bullismo/ “Quando al bar mi dicono ‘guarda sto gay’ io…”

Non è semplice indossare i panni di Federico Lauri Fashion Style, un personaggio che si ama o si odia. Il problema è quando un’antipatia si trasforma in violenza, sia pur verbale. Ed ecco che l’aspirante ballerino di Ballando con le Stelle 2021 deve fare i conti, da un po’ di tempo a questa parte, con atteggiamenti poco gradevoli nei suoi confronti. Lo ha raccontato la settimana scorsa, in una clip molto intensa che come sempre ha diviso pubblico e giuria.

“Adesso ho imparato a gestire il mio essere così glamour“, ha spiegato il parrucchiere dei vip, raccontando le prese in giro subite nell’adolescenza e le critiche feroci che tuttora, di tanto in tanto, riceve sui social o per strada, tra la gente. “Quando ero bambino e andavamo alle festicciole i miei amici si presentavano con le tute io già allora mettevo le giacche con gli strass, per me era normale perché io mi vedevo bene così. Ora ho imparato a non ascoltare, la gente al bar mi dice “guarda ‘sto gay” io non lo sento proprio”.

Secondo Selvaggia Lucarelli, Federico Lauri Fashion Style non è stato sufficientemente chiaro nella clip e così lo ha invitato a raccontare più di sé. Un invito che il concorrente ha colto come una provocazione, motivo per cui ha sbottato con un sonore “ma che volete sapere di più da me?”. Poi nel corso della puntata ha precisato che “essere fashion non è legato alla sessualità. Ognuno in camera da letto può fare ciò che vuole”. Lo scontro con Selvaggia Lucarelli si è acceso proprio in quel momento, con la giornalista che ha detto di non essere convinta dalla sua descrizione: “Non credo tu sia così fragile. Io sento che tu sei ambizioso e arrogante e non così indifeso”.

