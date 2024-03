Federico Le Pera, chi è il fidanzato di Giulia Fiume/ Carriera tra cinema, tv e teatro e vita privata

Federico Le Pera, chi è il fidanzato di Giulia Fiume: il debutto in tv

In queste settimane il pubblico di Rai 1 sta assistendo alle puntate della terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, la serie con protagonista Luisa Ranieri che sta riscontrando ottimi ascolti. Il cast è molto ricco e comprende anche Giulia Fiume, che interpreta la sorella minore della protagonista, Carmela Lobosco. L’attrice vanta una ricca carriera alle spalle, tra teatro e televisione, ma che cosa sappiamo della sua vita privata?

Grande fratello 2024: Anita Olivieri finisce in lacrime/ Il pensiero dell'ex Edoardo la allontana da Alessio

Poco avvezza a dichiarazioni pubbliche sul fronte sentimentale, Giulia Fiume preferisce condividere il proprio amore su Instagram. Sul suo profilo, infatti, si scopre che è fidanzata da tanti anni con Federico Le Pera, con il quale condivide la passione per la recitazione. Nato a Roma, classe 1989, anche lui è un attore, nonché figlio della coreografa Veronica Poniciappi e del fotografo teatrale Pino Le Pera.

Gabriella Labate e la carriera da scrittrice/ Il suo primo libro e il supporto del marito Raf

Federico Le Pera, fidanzato di Giulia Fiume: la carriera tra teatro, cinema e tv

Le prime apparizioni di Federico Le Pera in televisione risalgono alla sua infanzia, quando comparve in alcuni spot pubblicitari. A seguire sono arrivati i debutti al cinema e in teatro, al fianco di due giganti. Nel 1998 è stato diretto da Giuseppe Tornatore nel film La leggenda del pianista sull’oceano, mentre nel 2000 è stato scelto per interpretare Nathan nella prima italiana del musical teatrale The Full Monty, per la regia del grande ed indimenticabile Gigi Proietti.

A seguire Federico Le Pera ha incrementato la sua esperienza sui set televisivi prendendo parte a numerose fiction del piccolo schermo. Nel 2009 ha recitato in Tutti pazzi per amore, mentre negli anni successivi è stato anche protagonista in È arrivata la felicità, La vita promessa e Che Dio ci aiuti. Anche lui, al pari della fidanzata Giulia Fiume, condivide spesso sul proprio profilo Instagram contenuti legati alla sua attività professionale. Nella sua bio, in particolare, si definisce attore, regista e modello.

Milena Mancini, chi è l'attrice ed ex ballerina/ "Rinunciato per un po' al lavoro per stare con i miei figli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA