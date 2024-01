Federico Massaro ‘contro’ Stefano Miele al Grande Fratello 2023/ “Vuole fare il figo…”

Grande Fratello 2023, ferri corti tra Federico Massaro e Stefano Miele

Al Grande Fratello 2023 non si può stare un attimo tranquilli: quando sembra che la quiete possa dominare, ecco che nuove diatribe spuntano come funghi e di recente i protagonisti risultano inediti. Federico Massaro – stando ad una clip pubblicata sui social dalla pagina ufficiale del reality – avrebbe inveito non poco contro Stefano Miele e Beatrice Luzzi, seppur non in loro presenza.

Motivo del contendere sarebbe l’atteggiamento di Stefano Miele – secondo Federico Massaro – con la complicità di Beatrice Luzzi. Tutto sarebbe nato dalla necessità di scattare delle foto con il primo pronto ad armeggiare la cinepresa. Il modello si è prestato, ma l’atteggiamento del coinquilino ha turbato non poco l’umore di Massaro per alcune ‘pretese’ dal punto di vista delle modalità e dello stile.

Federico Massaro sbotta: “E’ una questione di rispetto, e anche Beatrice…”

“Io capisco Letizia che non vuole litigare, però a me questa cosa non va bene e mi riferisco al taglio della foto…”. Inizia così lo sfogo di Federico Massaro al Grande Fratello 2023 in presenza, tra gli altri, di Letizia Petris e Perla Vatiero. La fotografa ha rincarato la dose: “La foto è orribile, molto brutta, scura e storta: il tuo braccio è tagliato”. A questo punto, il modello ha spiegato: “Io non vado in cucina e dico ‘Va Sergio, vai a farti un giro: cucino io oggi’, il rispetto è anche questo. Io mi occupo di quello che so fare ma lo faccio per gli altri perchè so che posso dare qualcosa, non lo faccio per fare il figo”.

Anche Perla Vatiero – stando alla clip pubblicata su Instagram dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023 – è sembrata concordare con Federico Massaro: “Lui fa tutto per fare il figo…”. Il modello ha poi fatto riferimento anche al comportamento di Beatrice Luzzi che avrebbe ‘avallato’ l’atteggiamento di Stefano Miele: “Però anche Bea, non mi è piaciuta oggi. Sergio continuava a dire: ‘Girati dall’altra parte, fidati’. Sono un modello o no? E’ il mio lavoro o no? Voleva pretendere di decidere la mia posa, come stavo, decidere per la mia foto. Non si fa così…”.











