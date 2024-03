Federico Massaro e Alessio Falsone, pace ‘apparente’ dopo la lite per lo spazzolino/ “Tu non cambi…”

Grande Fratello 2024, prosegue lo scontro tra Federico Massaro e Alessio Falsone per lo spazzolino

Sarà forse la prolungata permanenza tutti sotto lo stesso tetto, ma al Grande Fratello 2024 il clima inizia ad incendiarsi anche per diatribe che apparentemente sembrano nascere per circostanze piuttosto banali. Una delle ultime querelle vede protagonisti Alessio Falsone e Federico Massaro; motivo del contendere lo spazzolino da denti del primo, ‘maltrattato’ dal secondo.

In realtà, la lite per lo spazzolino da denti di Alessio Fasone si era già consumata alcuni giorni fa. Federico Massaro era stato accusato di averlo rimosso dalla carica per dare priorità ai propri oggetti, dando vita ad una discussione che aveva chiamato in causa anche altri coinquilini presenti nel momento della querelle. Chiaramente, nella puntata dello scorso lunedì Alfonso Signorini ha voluto approfondire il tema data la veemenza delle argomentazioni.

Federico Massaro e Alessio Falsone, 'armistizio' di facciata al Grande Fratello 2024?

Alfonso Signorini ha incalzato sia Alessio Falsone che Federico Massaro, trovando alla fine un gesto di tregua da parte dei due concorrenti del Grande Fratello 2024. Un abbraccio che per il primo non implica però la fine delle ostilità. “Io anche ti voglio bene, ma quello che penso di te è questo. Ho sbagliato a spezzare lo spazzolino, ma non è per te. Ho detto 100 volte che tu cambi continuamente”. Queste le parole del concorrente – riportate da Coming Soon – che dunque non è sembrato voler mettere una pietra sopra alle questione.

Federico Massaro non si è speso oltre sulle dichiarazioni di Alessio Falsone, concentrandosi piuttosto sull’entrata a gamba tesa di Perla Vatiero che ha deciso di offrire la propria opinione sulla discussione per lo spazzolino. “Mi hai tirato in ballo per quanto riguarda lo spazzolino, ma stiamo andando avanti così da 3 mesi, tu non ti adatti!”.











