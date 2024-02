Federico Massaro e Paolo Masella, bacio al Grande Fratello 2023/ La reazione di Letizia e Beatrice: il video

Grande Fratello 2023, bacio tra Federico Massaro e Paolo Masella

Nella Casa del Grande Fratello 2023 è andato in scena un simpatico siparietto che ha visto coinvolti Federico Massaro e Paolo Masella. In una delle precedenti serate, infatti, è stata organizzata in Casa una festa e, durante una chiacchierata con Letizia Petris e Beatrice Luzzi, i due concorrenti hanno spiazzato il pubblico con un gesto inaspettato: un improvviso bacio in bocca. Federico, in riferimento al coinquilino, ha infatti ammesso di non aver alcun tipo di problema: “Io lo bacio quando voglio lui“. E, a quel punto, gli ha dato un fugace bacio.

Simona Tagli nuova concorrente del Grande Fratello 2023?/ "Farà il suo ingresso questa sera", lo scoop

Un siparietto simpatico e chiaramente senza secondi fini, ma che ha comunque divertito gli utenti del web, che hanno prontamente condiviso il video su X. Allo stesso modo, anche Letizia e Beatrice hanno ammesso di non avere alcun tipo di problema a scambiarsi un tenero ed innocente bacio in bocca. E così, a ruota, hanno offerto la medesima scena emulando i due coinquilini, che su X sono già stati ironicamente ribattezzati i “Paorico”. Nessun flirt in corso, chiaramente, ma soltanto un gesto simpatico ed inaspettato che ha animato la serata nel loft di Cinecittà.

Pronostico Grande Fratello 2023/ Anita perde consensi? Il televoto

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sempre più vicini?

Ma, parlando di flirt più o meno veritieri, negli ultimi giorni la Casa del Grande Fratello 2023 ha visto crescere l’intesa tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. Lo chef sembra essere sempre più interessato alla coinquilina, alla quale negli ultimi giorni ha anche rubato un bacio in bocca cogliendola alla sprovvista. L’ex protagonista di Temptation Island non sembra indifferente al corteggiamento del concorrente, sebbene alcune sue dichiarazioni lasciano intendere che il loro avvicinamento sarebbe, presumibilmente, pilotato dagli autori del reality.

Beatrice Luzzi in lacrime, Anita e Massimiliano la deridono/ "È imbarazzante, deve sempre..."

Quanto c’è di vero nel loro rapporto all’interno della Casa? Probabilmente, già nella puntata in onda questa sera, si potrebbe parlare di questo loro feeling che negli ultimi giorni sta animando le dinamiche a Cinecittà e il dibattito su web e social.













© RIPRODUZIONE RISERVATA