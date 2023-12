Federico Massaro è un nuovo concorrente del Grande Fratello 2023?/ “Modello che viene da Seul…”

Federico Massaro al Grande Fratello 2023 come concorrente?

I nuovi ingressi al Grande Fratello 2023 non sono ancora finiti. Dopo Perla Vatiero, nella puntata di sabato 2 dicembre, varcherà la porta rossa come concorrente anche Greta Rossetti. L’ex tentatrice, dopo i vari confronti con Mirko e Perla, ha deciso di vivere l’esperienza da concorrente ed è pronta ad iniziare il suo percorso. A quanto pare, però, quello di Greta, non sarà l’unico ingresso. Saranno diversi i nuovi concorrenti che varcheranno la porta rossa del bunker di Cinecittà per movimentare il tutto e creare nuove dinamiche.

Paolo Masella in lacrime per il papà al Grande Fratello 2023/ "Se vuoi riuscire in una cosa, ti impegni"

Stando a quello che riporta Mondotv24, tra i concorrenti, dovrebbe esserci anche l’ex di un concorrente e si vocifera che possa Luca Vetrone, ex naufrago dell’Isola dei Famosi con cui avrebbe avuto una breve frequentazione Perla. Tuttavia, tra i concorrenti nuovi dovrebbe esserci anche Federico Massaro.

Chi è Federico Massaro, presunto nuovo concorrente del Grande Fratello 2023

Il nome di Federico Massara come concorrente del Grande Fratello 2023 è stato fatto da Mondotv24 che scrive: “L’altro invece si chiama Federico Massaro, si tratta di un modello, è abbastanza seguito sui social, il suo profilo Instagram conta 138mila follower. Al momento non sappiamo se abbia qualche collegamento con gli altri concorrenti”.

Paolo Masella difende Garibaldi e attacca Vittorio Menozzi/ "Non vedo in lui il valore dell'amicizia"

L’indiscrezione è saltata fuori dopo le parole di Alfonso Signorini che, rispondendo alle domande dei followers, sui nuovi concorrenti del reality, ha parlato di “modello che viene da Seul”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA