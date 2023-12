Federico Massaro: “Ero timido e introverso. Se mi guardo allo specchio non piaccio”/ Reazione di Letizia…

Federico Massaro e le insicurezze del passato

L’ingresso di Federico Massaro nella casa del Grande Fratello 2023 ha scatenato l’entusiasmo del pubblico, ma anche degli altri concorrenti che hanno immediatamente apprezzato l’arrivo del modello. Federico, infatti, ha conquistato tutti anche per il carattere dolce e gentile con tutti. Oltre che con Vittorio, Federico ha legato molto anche con Letizia Petris con cui, nelle scorse ore, si è lasciato andare ad una confessione. Nel corso di una conversazione in giardino, infatti, il modello ha aperto i cassetti dei ricordi svelando di essere cambiato tantissimo negli ultimi anni.

Federico, infatti, ad un’incredula Letizia, ha raccontato di essere stato, durante l’adolescenza, un ragazzo molto timido ed introverso che faceva fatica a relazionarsi con gli altri. Un aspetto caratteriale molto diverso da quello del padre che, anche stilisticamente, è molto diverso da lui.

Federico Massaro e la confessione a Letizia

Il racconto di Federico Massaro parte con la descrizione del padre. “Si veste con i gioielli, in modo trasgressivo. E’ una bellezza da cattivo ragazzo che attira. E’ come se io non fossi un labrador, ma fossi un pastore tedesco. Ecco, quello è mio papà“, svela il modello. “Ti senti molto diverso da tuo padre?”, chiede Letizia. “Sì, quando ero piccolo un po’ lo guardavo per diventare come lui perché ero molto timido ed introverso. Al liceo, con te, non avrei detto una parola“, aggiunge ancora Federico.

“Io ero quello con i capelli lunghi, vestito di nero che se ne stava per conto suo. Ero dark mentre mio padre era proprio quello figo del gruppetto. Io ero quello che conoscevano tutti. C’era chi mi amava e chi mi odiava ma io ero molto solitario e tanti mi scambiavano per snob. Poi ho fatto recitazione e sono cambiato tanto”, dice ancora Federico che, nonostante tutto, ammette di avere ancora delle insicurezze – “Io se mi guardo allo specchio non piaccio”, conclude.











