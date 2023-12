Federico Massaro furioso per le nomination al Grande Fratello/ “Ci sto male, non me lo aspettavo”

Federico Massaro e lo sfogo dopo le nomination: “Non me lo aspettavo”

Federico Massaro è entrato da poco nella casa del Grande Fratello, ma ha già conquistato la simpatia dei suoi inquilini… ma non tutti. Infatti, nelle ultime ore il concorrente si è lasciato andare a un duro sfogo dopo aver ricevuto diverse nomination nel corso dell’ultima diretta.

“Io voglio essere sincero, se io non me lo aspettavo io lo devo dire. Perchè mi fa male a me non dirlo, capito? Non c’è niente da cambiare idea, ero sacrificabile e lo ha fatto è questa la verità. Io capisco, però sta di fatto che non cambio idea… mi fa male. Mi passa perchè c’è un motivo. Io sono vero, non sto rosicando; se io stessi giocando non mi farebbe male. Mi passerà, però, non in un secondo.” Fiordaliso ha cercato di spiegare a Federico di viversi il reality show in modo più leggero.

Greta Rossetti presa da Federico? Ecco cosa è successo

Greta Rossetti è ormai single, dopo la rottura in diretta con Brunetti si sente libera di ricominciare. Sembra che all’orizzonte si stia affacciando già qualcuno per l’ex tentatrice. Si tratta di Federico Massaro che non ha mai nascosto essere molto interessato e affascinato dalla concorrente: “Ti ho lasciato spazio perchè avevi detto che amavi ancora Mirko, in più c’era Vittorio. Tu ti sei distanziata perchè mi sono distanziato io? Uffa, mi hai dato 11 e poi ti sei distanziata” ha spiegato.

“Che sei sexy lo penso ancora, però venivo da una settimana in cui ero un po’ persa tra i miei pensieri per Mirko” ha affermato Greta. “Ho fatto bene a darti un po’ di tempo?“, “Hai fatto benissimo” ha risposto Rossetti. Insomma, tra i due sembra stia già nascendo una complicità piuttosto evidente. Come la prenderà Mirko, sarà davvero indifferente a questo avvicinamento?

