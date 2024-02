Federico Massaro in crisi dopo la puntata, il consiglio di Greta Rossetti/ “Sii più te stesso”

Federico Massaro e lo sfogo post puntata: Greta Rossetti lo supporta

Nella diretta andata in onda ieri sera al Grande Fratello, Federico Massaro è stato al centro dell’attenzione per una sua ambiguità caratteriale. Nella clip mostrata in prima serata, il concorrente è stato bersagliato dagli altri inquilini, in particolare Perla Vatiero, che lo accusano di essere costruito e di recitare una parte.

Grande Fratello 2024, 40a puntata/ Diretta e eliminato: Anita, Perla e Simona in nomination

Dopo la puntata, il modello si è lasciato andare a uno sfogo con Greta Rossetti: “Espormi così… un conto è emozionarmi però se devo dire alla gente cosa vorrei che capisse di me è come giocare un videogioco e usare i trucchi. ” A questo punto interviene Greta: “Tu lo sai quanto ti voglio bene, posso darti un consiglio? In puntata sii più te stesso, come sei con me perchè sembri costruito se no” afferma l’ex tentatrice.

Signorini furioso con gli inquilini del GF: "Casa in condizioni orribili"/ "Maleducazione mai vista!"

Federico Massaro furioso dopo la puntata: il consiglio di Greta Rossetti

Federico, dopo la puntata che ha messo in luce le contraddizione proprie del suo carattere, si è sfogato con Greta la quale lo ha invitato ad essere più se stesso in diretta: “Anche due pezzi di un puzzle possono sembrare diversi, poi invece combaciano perfettamente. Io sono fatto così, sono complicatissimo. In puntata vado in pappa” ha confessato il modello.

L’ex tentatrice prova a spiegare meglio cosa intende, cercando di dargli un consiglio che possa in qualche modo tutelarlo: “In puntata sei troppo attento a quello che ti succede, cerca di essere come sei con me che sei pazzesco. Il fatto è come ti poni, te lo do come consiglio tu provaci” ha detto Rossetti supportando il suo amico. Riuscirà Massaro a lasciarsi maggiormente andare in puntata?

Federico Massaro nomina Perla Vatiero: “Ti invito a fare un passo in più”/ Lei sbotta: “Sono scioccata!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA