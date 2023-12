Federico Massaro innamorato di Greta Rossetti?/ “Ti ho lasciato spazio perchè avevi detto che amavi Mirko”

Greta Rossetti presa da Federico? Ecco cosa è successo

Greta Rossetti è ormai single, dopo la rottura in diretta con Brunetti si sente libera di ricominciare. Sembra che all’orizzonte si stia affacciando già qualcuno per l’ex tentatrice. Si tratta di Federico Massaro che non ha mai nascosto essere molto interessato e affascinato dalla concorrente: “Ti ho lasciato spazio perchè avevi detto che amavi ancora Mirko, in più c’era Vittorio. Tu ti sei distanziata perchè mi sono distanziato io? Uffa, mi hai dato 11 e poi ti sei distanziata” ha spiegato.

“Che sei sexy lo penso ancora, però venivo da una settimana in cui ero un po’ persa tra i miei pensieri per Mirko” ha affermato Greta. “Ho fatto bene a darti un po’ di tempo?“, “Hai fatto benissimo” ha risposto Rossetti. Insomma, tra i due sembra stia già nascendo una complicità piuttosto evidente. Come la prenderà Mirko, sarà davvero indifferente a questo avvicinamento?

Greta Rossetti, dopo essere stata lasciata in diretta da Mirko Brunetti, si è lasciata andare ad alcune confessioni inediti. In confidenza a Federico, ha parlato del passato del padre che sembrerebbe essere stato in prigione: “Ho affrontato cose molto grosse, sono stata dietro a mio padre a cui sono successe cose molto grandi, che a confronto queste non sono nulla.

E ancora: “Io ora sono reclusa qui al Grande Fratello, lui era recluso da un’altra parte. E per quanto mi ha fatto soffrire, lui le ha affrontate, quello per me è un uomo. Credimi che mio padre mi ha fatto tanto male, ma nonostante tutto gli voglio un gran bene. Sai cosa mia ha detto prima che partissi? Io avevo paura a venire qui, perché comunque avevo creato dei pregiudizi dentro la Casa, lui mi ha detto ‘io sono entrato lì dentro, posto peggiore di quello non esiste e tu non hai la forza di entrare lì?’“. Greta non ha detto esplicitamente la parole prigione, ma lo ha lasciato intendere a Federico aggiungendo: “Sì, ma non ho vergogna di dirlo“.

