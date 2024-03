Federico Massaro innamorato di Perla al Grande Fratello 2024?/ Greta svela tutto: “Mi ha chiesto di aiutarlo”

Federico Massaro è innamorato di Perla Vatiero? Arriva la confessione al Grande Fratello 2024

Federico Massaro avrebbe un debole per Perla Vatiero. È questo lo scoop che gira nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello 2024. A farlo venire a galla è stata una chiacchierata in giardino tra alcuni gieffini, Perla compresa. In particolare, Sergio D’Ottavi ha aperto il discorso, dichiarando che Federico sarebbe innamorato di Perla. Una situazione confermata poi anche da Greta Rossetti, che ha poi aggiunto anche una richiesta che le avrebbe fatto proprio Federico.

“Oggi mi ha detto: ‘Tu che sei tanto amica di Perla, aiutami! Io le ho provate tutte con lei, le ho fatto anche i massaggi'”, ha confessato Greta di Federico, spiazzando Perla. Quest’ultima è però ben restia a credere all’interessamento del ragazzo: “Tu devi sempre capire dove sei e che ci sono delle telecamere. Lui è sempre così, è il suo modus operandi.” è stata la sua risposta. “Però è stato molto dolce!” ha replicato Greta, non del tutto convinta che Federico stesse fingendo.

Federico Massaro e Perla Vatiero, prima le liti poi la dichiarazione d’amore?

La rivelazione di Federico Massaro su Perla Vatiero arriva un po’ a sorpresa, visto che i due sono stati spesso al centro di accese liti e, anzi, sembrava non andassero assolutamente d’accordo. Lui, nelle settimane precedenti, non le ha risparmiato qualche critica, eppure sembra che questo atteggiamento fosse in realtà frutto di un interesse nei confronti della fidanzata di Mirko Brunetti. Sta di fatto che Perla non sembra affatto interessata ad istaurare un rapporto con Federico, anzi sia addirittura poco propensa a credere alla veridicità delle sue dichiarazioni ‘d’amore’. È molto probabile che l’argomento venga trattato in prima serata su Canale 5 da Alfonso Signorini, nel corso della semifinale del Grande Fratello 2024 prevista per questa sera.

Ser “Fefe è innamorato, cioccato in pieno”

Bea “di Perla”

Gre “oggi mi ha detto “aiutami con Perla, le provo tutte, le ho fatto anche il massaggio” che dolce”

Ale “stamattina però non è stato dolce con Perla eh, è il suo modus operandi questo” #perletti #grandefratello #perlessio pic.twitter.com/G7OsfwNkfy — Le perle di Perla (@vatierocomanda) March 20, 2024













