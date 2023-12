Federico Massaro interessato ad Anita Olivieri al Grande Fratello 2023/ “Vorrei conoscerla, mi incuriosisce…”

Grande Fratello 2023, Federico Massaro: dalla “ship” con Vittorio Menozzi alle avances di Greta

L’ingresso al Grande Fratello 2023 di Federico Massaro è stato forse tra i più incisivi osservando i precedenti di chi ha iniziato il percorso a cammino già avviato. Inserirsi nelle dinamiche costruite nei mesi non è affatto semplice e le precedenti edizioni insegnano; era dunque difficile prevedere che il modello sarebbe riuscito ad avere un impatto così poderoso sugli equilibri nella Casa più spiata d’Italia.

L’influenza di Federico Massaro al Grande Fratello 2023 è percepibile soprattutto dal punto di vista delle dinamiche sentimentali. Poche ore dopo il suo ingresso sono iniziate a circolare in rete teorie e riferimenti ad una presunta amicizia speciale con Vittorio Menozzi; i due sembrano avere un particolare feeling ma l’immaginazione degli appassionati è andata forse bel oltre la realtà dei fatti.

Federico Massaro conferma il suo interesse per Anita Olivier: “Mi piacerebbe fare tutto…”

Oltre alla presunta “ship” con Vittorio Menozzi, nei giorni scorsi – come riporta Biccy – si è parlato anche di un possibile interessamento di Greta Rossetti per il modello. Proprio di recente i due sono stati protagonisti di un altro siparietto che ha suscitato la curiosità degli appassionati. “Tu sei davvero sensuale quando ti alleni”, avrebbe constatato l’ex fidanzata di Mirko Brunetti, trovando però come unica risposta di Federico Massaro un bacio.

Se davvero Greta Rossetti è interessata a Federico Massaro, lo scenario è quello di una “faida” con Anita Olivieri. Il modello – come riporta Biccy – ha infatti confessato a Vittorio Menozzi di essere interessato sul serio alla concorrente. “Adesso io vorrei un sacco conoscere Anita; e qui dentro mi piacerebbe fare tutto quello che vorrei fare. Lei a dire il vero mi incuriosisce, l’unica cosa è che Anita sembra aperta ma in realtà forse è chiusa…”.

