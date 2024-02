Federico Massaro, la confessione sul fratello transgender/ “Voglio vincere il Grande Fratello per lui…”

Grande Fratello 2023, alla scoperta di Federico Massaro

Nelle ultime settimane stiamo forse scoprendo un Federico Massaro inedito al Grande Fratello 2023. Le prime settimane di permanenza sono state forse vissute all’ombra dell’amicizia con Vittorio Menozzi, senza mai emergere con le proprie peculiarità caratteriali o con storie degne di nota. Le scorse puntate, in particolare quella di ieri sera, hanno però messo in evidenza altri lati che forse meritano un’attenzione in più.

Federico Massaro ha rivelato al Grande Fratello 2023 di aver avuto un’infanzia molto particolare. Nello specifico, ha spiegato di aver sofferto l’etichetta di ‘enfant prodige’ per gli ottimi risultati sportivi e non che è riuscito a conseguire fin dalla tenera età. Ciò che invece emerso nel corso dell’ultima diretta è forse ancora più toccante e profondo come argomento.

Federico Massaro, il sogno di vincere il Grande Fratello 2023 per suo padre e il fratello transgender

Come riporta Biccy, Federico Massaro è stato chiamato in confessionale da Alfonso Signorini per chiacchierare delle ultime questioni dove a più riprese è sembrato nervoso. Tra i tanti temi, il modello si è ad un certo punto lasciato andare ad una rivelazione di grande valore affettivo. “Io sono venuto al Grande Fratello non per una cosa personale, ma perché volevo vincere per mio padre che si è ammalato di una cosa grave”.

La toccante confessione di Federico Massaro ha certamente colpito, anche per il secondo fine legato all’eventuale vittoria del Grande Fratello 2023. “Volevo vincere per mio padre ma anche per permettere a mia sorella di diventare completamente mio fratello, perché è una cosa complicata”. Il modello ha dunque aggiunto: “La mia famiglia è complicata e non c’è niente di superficiale in quello che faccio e in quello che ho vissuto”.

