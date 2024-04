Federico Massaro, la verità sulle liti al Grande Fratello 2024/ “La scorrettezza di alcuni ex inquilini…”

Federico Massaro torna a parlare del Grande fratello 2024

A distanza di diverse settimane dalla fine del Grande Fratello 2024, Federico Massaro torna a parlare del reality show di cui è stato un protagonista indiscusso. All’interno della casa, il modello che aveva instaurato una bella amicizia con Vittorio Menozzi che continua ancora oggi, ha discusso molto con alcuni coinquilini. In particolare, Federico ha litigato tanto con Perla Vatiero, ma anche con Alessio Falsone e Sergio D’Ottavi. Con quest’ultimi, concluso il Grande Fratello, Federico non ha più rapporti. Tuttavia, il modello, attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha parlato nuovamente del reality.

ELIMINATO SESTO SERALE AMICI 2024: CHI È?/ Martina e Sofia al ballottaggio finale, Holden salvo per un pelo

In particolare, Massaro si è soffermato sulle discussioni avute con cli altri concorrenti e sull’atteggiamento assunto all’interno della casa quando la situazione rischiava di degenerare.

Le parole di Federico Massaro sulle liti al Grande Fratello 2024

Con una Instagram Story, Federico Massaro ha deciso di rispondere a chi lo accusava di aver assunto l’atteggiamento da vittima quando, all’interno della casa del Grande Fratello, si ritrovava a discutere con gli altri concorrenti. “Cari Amici non solo virtuali ma sicuramente virtuosi, in questi giorni come e più del solito mi avete riempito di segnalazioni più o meno diplomatiche aggiungendo complimenti al mio self control: qualcuno di voi invitandomi a rompere il mio silenzio e indirizzare accuse a persone precise e offrendomi un’intera biblioteca di prove multimediali”, ha scritto.

Isola dei Famosi 2024 oggi 25 aprile non va in onda: perché/ Spazio a Terra amara: ecco quando torna

“No, per l’ultimissima volta, confermo che non mi interessa minimamente sottolineare la scorrettezza o la maleducazione di alcuni ex inquilini i cui atteggiamenti non ho mai condiviso. Mi conoscete ormai. La vita è troppo bella per pensare a queste meschinità, lasciamoli divertire nel nulla cosmico”, ha concluso Federico che è stato recentemente vittima di una tentata rapina.













© RIPRODUZIONE RISERVATA