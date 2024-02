Federico Massaro: “Mio nonno un pezzo di Italia”, chi è?/ “Non sono stato un bambino come gli altri perché…”

Federico Massaro, lo sfogo in diretta al Grande Fratello 2023 dopo le critiche: “Infanzia complicata”

Il fiume di lacrime versato da Federico Massaro al Grande Fratello 2023 dopo le nomination ricevute dai compagni nella scorsa puntata hanno scatenato le reazioni di alcuni dei suoi coinquilini. Alessio Falsone è stato però il concorrente che ha avuto per lui parole più dure, definendolo infantile: “Non si può piangere per una nomination a 31 anni, per favore! È un ragazzo che parla solo di proteine, almeno con me, non lo vedi mai, assente…”

Federico non ci si ritrova in questa descrizione, che trova però in parte d’accordo molti altri coinquilini del Grande Fratello. In diretta interviene perciò Alfonso Signorini. Il conduttore ritiene che parte della colpa di queste critiche sia anche di Federico, che finora non si fatto conoscere davvero per quello che è. È per questo che lo chiama in confessionale, invitandolo ad aprirsi una volta per tutte.

Federico Massaro: “Mio nonno un pezzo importante d’Italia, ecco chi è”

“Sono nato in una famiglia che ha sempre preteso tantissimo da me, non sono mai stato un bambino come gli altri.” esordisce Federico, ripercorrendo la sua infanzia in diretta al Grande Fratello. “A 7 anni il mio primo lancio in paracadute, a nemmeno 10 avevo preso il mio brevetto da sub. Provengo da famiglia che è così, ecco perché. Mio nonno è un pezzo importante di Italia, è il direttore generale di un’azienda molto importante. Mia mamma è una persona coltissima, mio padre è un regista.” continua, senza svelare l’identità del nonno.

Federico ha quindi concluso sottolineando le sue difficoltà: “Io ho affrontato un bel po’ di cose che non mi hanno permesso di essere un bambino. Le persone ti giudicano sempre, io ho paura della superficialità, non potrei mai esserlo. Io taccio per non fare del male, perché mi hanno insegnato ad essere così.”











