Federico Massaro, “nomination a caso” al Grande Fratello 2023/ Signorini sbotta: “Ti squalifico…”

Federico Massaro fa una nomination casuale al Grande Fratello 2023: “Non ho nessuno da votare…”

Durante le nomination del Grande Fratello 2023, Federico Massaro estrae “completamente a caso” la carta con il volto del suo nominato. “Sono andato completamente a caso perché non avevo nessuno“, spiega il concorrente durante le votazioni in diretta. “Ho questa carta ma non so chi è (Rosanna Fratello, ndr), ho estratto completamente a caso“, ribadisce ancora Federico nel collegamento con un incredulo Alfonso Signorini.

Il conduttore, ovviamente, non crede alle sue orecchie e rimprovera il ragazzo per non aver seguito il regolamento: “Ma questo non vale, la nomination non dev’essere completamente a caso. E’ fuori regolamento Federico, non si può, non lo abbiamo mai accettato da te e non lo possiamo accettare da te”.

Federico Massaro mette a dura prova la pazienza di Alfonso Signorini

“Devi fare una nomination sensata, così a caso non va bene, dev’essere giustificata e tu lo sai. Voglio un perché. Sennò ti devo squalificare. Ti riguardi le carte e torno da te”, spiega un paziente Signorini. A fine giro, Alfonso si assicura che Federico abbia le idee chiare sulle nomination e, finalmente, il concorrente ha una motivazione “seria”.

Non cambia la nominata, che è Rosanna Fratello. “Quello che ho sentito non mi è piaciuto“, motiva lui riferendosi ad una discussione di questi giorni. “Hai scelto questa carta già prima”, accusa la Fratello. Mentre Signorini avverte il nuovo arrivato: “Questa è l’ultima volta che fai così perché le regole valgono per tutto, sappilo”.

