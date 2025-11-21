Agnese De Pasquale, dopo aver lasciato Uomini e Donne con Roberto Priolo, lancia una frecciatina a Federico Mastrostefano.

Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale sono stati i protagonisti indiscussi dei primi mesi dell’attuale stagione del trono over di Uomini e Donne. L’arrivo nel parterre del cavaliere ha colpito subito Agnese che, pur avendo già cominciato una conoscenza con Roberto Priolo, ha preferito uscire anche con Federico portando Roberto ad allontanarsi. Per settimane, Federico e Agnese si sono frequentati scambiandosi baci ma se la De Pasquale non ha mai nascosto un interesse profondo per il cavaliere, Federico ha più volte ammesso di provare un interesse mentale ma non un’attrazione fisica.

Giovanni Siciliano, dedica d'amore a Francesca Cruciani dopo Uomini e donne/ Web in delirio

Nonostante tutto, i due hanno continuato a frequentarsi fino a quando, di fronte all’ennesima dichiarazione di Federico di non essere attratto, Agnese ha messo un punto definitivo ricominciando ad uscire con Roberto Priolo, nonostante la gelosia dell’ex tronista, Agnese non è più tornata sui suoi passi.

Agnese De Pasquale felice con Roberto Priolo ma lancia una frecciatina a Federico Mastrostefano

Proprio con Roberto Priolo, Agnese De Pasquale ha lasciato lo studio di Uomini e Donne sperando di vivere una storia d’amore da favola come quella che sognava nel momento in cui ha deciso di mettersi in gioco iscrivendosi al trono over. Nelle ultime ore, Agnese è tornata ufficialmente sui social e, alcune mosse, non sono passate inosservate all’occhio attento dei fan che, in un contenuto, hanno riconosciuto una frecciatina nei confronti di Federico Mastrostefano.

Agnese De Pasquale e il romantico regalo di Roberto Priolo/ La coppia di Uomini e Donne fa sognare tutti

Prima di condividere la foto di un mazzo di fiori che le ha regalato Roberto e che rappresenta l’augurio per un nuovo inizio, Agnese, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha condiviso un altro post con una frase che sembra una frecciatina diretta proprio a Federico. “Tesoro… Non piangere per un ragazzo, rimpiazzalo con un uomo!”. Mastrostefano deciderà di rispondere?