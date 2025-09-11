Federico Mastrostefanbo torna a Uomini e Donne per una nuova registrazione dopo l'appuntamento con Rosanna Siino.

Una delle grandi novità della nuova stagione di Uomini e Donne che prenderà il via da lunedì 22 settembre, alle 14.45 su canale 5, è sicuramente il ritorno di Federico Mastrostefano, uno dei tronisti più iconici della storia del programma di Maria De Filippi che, tornato single, ha deciso di rimettersi sentimentalmente in gioco partecipando nuovamente a Uomini e Donne, anche se stavolta come cavaliere del trono over.

Il ritorno di Federico Mastrostefano è stato annunciato da Lorenzo Pugnaloni sin dalla prima registrazione scatenando diverse reazioni non solo tra i fan del programma, ma anche tra le persone con cui ha condivisa una parte della sua vita privata come Pamela Compagnucci, ex corteggiatrice e sua scelta al termine del percorso. Tra tutte le dame presenti nel parterre, Federico ha mostrato inizialmente interesse per Rosanna Siino da cui, però, inizialmente ha ricevuto un due di picche.

Federico Mastrostefano e l’uscita con Rosanna Siino a Uomini e Donne

Dopo ave raccontato, al centro dello studio di Uomini e Donne, la fine della sua storia d’amore con Giuseppe che, oggi, è fidanzato con un’altra persona conosciuta lontano dai riflettori, Rosanna ha deciso di restare in trasmissione per provare nuovamente a cercare l’amore. Federico non ha nascosto il proprio interesse ma inizialmente Rosanna aveva rifiutato il numero di telefono.

Nelle scorse registrazioni, però, tutto è cambiato. Come ha fatto sapere Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, infatti, Federico e Rosanna sono usciti insieme e sono stati bene ma non è arrivato alcun bacio perché il cavaliere ha ammesso di essersi sentito bloccato. Cambierà tutto nella nuova registrazione?

