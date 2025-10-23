Tutto su Federico Mastrostefano, il cavaliere di Uomini e Donne che porta avanti la frequentazione con Agnese De Pasquale tra alti e bassi.

Sono trascorsi anni dal periodo in cui era sul trono ma Federico Mastrostefano è tornato a Uomini e Donne con tanta voglia di cercare l’amore e, così, sin dalle prime puntate, ha cominciato a conoscere diverse dame del parterre. L’istruttore di nuovo, infatti, tra le tante dame che Federico ha cominciato a conoscere c’è anche Agnese De Pasquale con cui non sono mancati subito i baci così come le incomprensioni.

Federico, oltre a non aver rinunciato a conoscere altre dame, ha ammesso di non provare una forte attrazione fisica per la dama che, delusa dall’atteggiamento del cavaliere, ha deciso di fare un passo indietro. Tuttavia, nonostante Agnese abbia più volte dichiarato di aver chiuso con Federico, i due continuano a vedersi dando vita ad interessanti confronti durante i quali emergono nuovi problemi e nuove incomprensioni.

Federico Mastrostefano, una nuova conoscenza a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 23 ottobre 2025, Federico Mastrostefano non nasconde di non provare grande attrazione per Agnese De Pasquale ma chiede alla dama di concedergli del tempo per capire se l’attrazione fisica possa aumentare così come quella mentale. Una richiesta che, però, Agnese decide di non accettare preferendo chiudere, ancora una volta, la frequentazione.

Al centro dello studio, poi, resta Federico che è uscito anche con un’altra dama del parterre. Con la signora, bionda e bellissima, Federico svela di averci provato subito ma di essere stato frenato dalla stessa dama con cui ha fatto un solo appuntamento.

