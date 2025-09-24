Federico Mastrostefano, ex tronista di Uomini e Donne, si presenta come cavaliere del trono over.

Il giorno di Federico Mastrostefano a Uomini e donne è ufficialmente arrivato. Nella puntata in onda oggi, mercoledì 24 settembre 2025, Federico Mastrostefano si accomoderà al centro dello studio per presentarsi al parterre femminile. Federico Mastrostefano che ha partecipato a Uomini e donne ben 16 anni fa come tronista lasciando il programma con Pamela Compagnucci con cui poi la storia è finita poco dopo, oggi lavora come istruttore di nuoto ed è papà di una bambina nata da una relazione precedente.

Rosario Guglielmi, ex di Temptation Island lo smaschera: "Falso principe azzurro"/ "Meglio str*zi ma sinceri"

Attualmente single, Federico Mastrostefano ha deciso di tornare nella trasmissione che gli ha permesso di diventare popolare per provare a cercare nuovamente l’amore. La sua presenza nel parterre era stata annunciata dalle anticipazioni ed oggi si presenterà al pubblico.

Federico Mastrostefano pronto a conoscere più dame di Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 24 settembre 2025, Federico Mastrostefano si accomoda al centro dello studio accanto a Francesco S., anche lui tornato nel parterre del trono over dopo una precedente esperienza. Federico, tornato in trasmissione ben 16 anni dopo, fisicamente non è cambiato affatto e al centro dello studio annuncia di essere pronto a conoscere le dame del parterre.

Giuseppe Molonia e Rosanna Sino, lite a Uomini e Donne/ Maria De Filippi svela la verità su Temptation Island

“Con quante donne usciresti stasera?”, chiede Maria De Filippi. “Anche con tre”, dice Federico che nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne tornerà nuovamente al centro dello studio per raccontare le uscite con Agnese, Rosanna e Veronica e tra le tre si dedicherà soprattutto ad Agnese con cui ci sarà anche un bacio.