Due di picche per Federico Mastrostefano a Uomini e Donne: Rosanna Siino preferisce uscire con il cavaliere Simone.

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura nel parterre del trono over di Uomini e Donne per Federico Mastrostefano. L’ex tronista, oggi cavaliere, nel corso della sua presentazione, ha spiegato che gli piacerebbe uscire anche con tre donne contemporaneamente. Tra le tante signore presenti nel parterre, Federico è rimasto colpito da Rosanna Siino che è rimasta in trasmissione dopo il confronto con Giuseppe Molonia con cui la storia è finita nel corso dell’estate. Un interesse, però, che non è stato totalmente ricambiato, almeno per il momento.

Chi è Cinzia Paolini, dama di Uomini e Donne/ Confronto in studio: finisce male. Tina e Gianni sbottano

Rosanna ha deciso di rimettersi subito sentimentalmente in gioco ma a Federico ha preferito un altro cavaliere. Nella puntata di Uomini e Donne del 26 settembre 2025, così, Federico scopre di aver ricevuto un due di picche dalla dama.

Federico Mastrostefano: la reazione alla scelta di Rosanna Siino a Uomini e Donne

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Rosanna Siino di fronte alla quale si accomodano due cavaliere: Federico e Simone. Mastrostefano racconta di non essere più uscito con Rosanna scoprendo, però, la vera motivazione. La dama, infatti, ha preferito uscire con Simone, un nuovo cavaliere del parterre.

Chi è Alessandro Sposito, cavaliere di Uomini e donne/ Esce con Tatiana dopo l'addio a Pamela Fersini

In studio, Federico non nasconde lo stupore e ammette senza giri di parole di non sapere assolutamente nulla dell’appuntamento tra Rosanna e Simone. Nelle prossime puntate, però, Federico e Rosanna usciranno insieme ma il cavaliere uscirà anche con Agnese e Veronica dando, ad un certo, punto, l’esclusiva alla De Pasquale.