Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale escono di nuovo insieme e ai confrontano a Uomini e Donne dove le incomprensioni non mancano.

Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale tornano al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 9 ottobre 2025. Dopo aver ribadito di essere interessato ad Agnese, nella scorsa puntata, Federico è uscito nuovamente con la dama che non nasconde di essere molto interessata al cavaliere. Tra i due, infatti, ci sono stati diversi baci e l’interesse per Federico porta Agnese a scontrarsi sempre più spesso con Rosanna Siino che, secondo Federico, è l’unica dama che comprende davvero il suo modo di essere. Con Rosanna, tuttavia, non ci sono stati baci che, invece, non sono mancati con Agnese.

Chi è Jakub Bakkour, il corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne/ Scontro in studio "Partiamo male"

Dopo giorni di indecisioni e dubbi, così, Federico ha deciso di scegliere Agnese e di dare precedenza alla loro conoscenza ma nella puntata in onda oggi 9 ottobre, tra i due non mancheranno le incomprensioni.

Chi sono Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale di Uomini e Donne

Federico Mastrostefano è una vecchia conoscenza di Uomini e Donne. Prima di accomodarsi nel parterre del trono over come cavaliere, Federico, 16 anni fa, è stato un tronista del dating show di canale 5 dando vita ad uno dei troni più lunghi e divertenti della storia del programma. Papà di una bambina, è tornato single dopo sette anni decidendo così di rimettersi nuovamente in gioco tornando in un programma che gli ha regalato anche popolarità.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon attacca Ciro: "Momento vittima, non ho mai tradito"/ Pioggia di critiche

Agnese De Pasquale è una delle dame più belle del trono over di Uomini e Donne. Nel suo passato c’è una precedente partecipazione al programma di Maria De Filippi come corteggiatrice. Tornata nel programma come dama del trono over, ha frequentato diversi cavalieri senza, tuttavia, riuscire a trovare la persona giusta. Almeno per il momento.