Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale tornano a frequentarsi a Uomini e Donne e si baciano ma poi in studio arriva il colpo di scena.

Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale spiazzano a Uomini e Donne nel corso della registrazione del 14 ottobre 2025. Come svelano le anticipazioni di Fanpage, dopo aver chiuso con Agnese nelle scorse puntate, Federico ha deciso di uscire nuovamente con Agnese che, più volte, aveva dato l’impressione di non voler rinunciare al rapporto con il cavaliere del trono over. Nonostante la chiusura degli scorsi giorni, così, Federico e Agnese hanno deciso di vedersi ancora per un chiarimento.

Il cavaliere e la dama, così, raccontano di essere usciti nuovamente insieme e, nel corso della serata, non sono mancati i baci essendosi una forte attrazione fisica da parte di entrambi. Tutto lascia pensare ad un nuovo inizio ma in studio, poi, accade l’impensabile.

Federico Mastrostefano chiude ancora con Agnese De Pasquale a Uomini e Donne

Dopo essere usciti insieme ed essersi baciati nuovamente, Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale spiazzano tutti. In particolare, a regalare il colpo di scena è il cavaliere del trono over che afferma di non essere stato particolarmente attratto da Agnese nonostante il bacio.

Una dichiarazione, quella di Federico che lascia senza parole non solo Agnese che è visibilmente presa dal cavaliere ma anche gli altri protagonisti della trasmissione. Federico, dunque, dopo la fine della frequentazione con Agnese, lascerà la trasmissione o deciderà di conoscere altre dame tra cui la signora giunta esclusivamente per lui nelle scorse puntate? Per Agnese, invece, si tratta dell’ennesima delusione da quando partecipa al programma.