Federico Mastrostefano svela perché è tornato a Uomini e Donne e chi, tra le dame, lo ha colpito di più.

A distanza di 16 anni dal suo percorso sul trono che Maria De Filippi ha definito uno dei più divertenti e che si concluse con la scelta di Pamela Compagnucci con cui la storia poi finì, Federico Mastrostefano è tornato ufficialmente a Uomini e Donne per rimettersi sentimentalmente in gioco e provare a cercare l’amore dopo la fine della sua ultima relazione. Federico ha cominciato il suo percorso esprimendo interesse per Rosanna Siino con cui è già uscito come svelato da una delle ultime puntate trasmesse ma anche per Agnese De Pasquale con cui finirà tutto come svelano le anticipazioni delle nuove registrazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni.

Federico, per il momento, si sta guardando intorno uscendo con le dame che l’hanno colpito di più ma per chi nutre un interesse maggiore? E, soprattutto, perché Federico ha deciso di tornare nella trasmissione che gli ha regalato l’amore ben 16 anni fa?

Federico Mastrostefano si racconta dopo il ritorno a Uomini e Donne

In un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, Federico Mastrostefano si è raccontato senza filtri svelando il vero motivo per cui è tornato in trasmissione. “Nel 2009 ero tronista: venivo corteggiato. Oggi, invece, sono io a corteggiare: è tutta un’altra musica e, a dirla tutta, non sono neppure così bravo. Nel tempo mi sono impigrito. Avendo ricoperto quel ruolo, sia all’interno della trasmissione sia fuori, non ne avevo bisogno. Inoltre, nella mia vita sono quasi sempre stato fidanzato”, ha detto.

Infine ha svelato da chi è stato colpito di più tra tutte le dame presenti nel parterre: “Sono molto belle tutte. Chi può spiccare di più? Per me Rosanna, Agnese, Federica, ma anche le altre donne sono bellissime”, ha concluso il nuovo cavaliere del trono over.