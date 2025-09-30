Federico Mastrostefano esce con Rosanna Siino e nello studio di Uomini e Donne lancia una frecciatina ai veterani della trasmissione.

Federico Mastrostefano è tornato a Uomini e Donne dopo 16 anni dal suo trono e la sua presenza nel parterre del trono over non è passata inosservata. Oltre ad Agnese De Pasquale che non ha nascosto l’immediato interesse per il cavaliere, anche Rosanna Siino ha deciso di uscire con Federico dopo aver scelto un altro cavaliere nella precedente puntata. Nel corso dell’appuntamento di Uomini e Donne di oggi, martedì 30 settembre 2025, Rosanna Siino si accomoda al centro dello studio e di fronte a lei si accomoda proprio Federico.

Il cavaliere e la dama del trono over raccontano il loro, primo appuntamento: tra i due è andato bene ma non c’è stato alcun bacio. Mastrostefano, così, in studio, ammette di essere stato bloccato nel darle un bacio. Il cavaliere, inoltre, lancia una frecciatina anche ai veterani del programma.

Federico Mastrostefano e la frecciatina ai veterani di Uomini e Donne: cosa ha detto in studio

Federico Mastrostefano, in studio, spiega di non condividere l’atteggiamento dei veterani della trasmissione. “Ho notato che i veterani e per veterani intendo chi già c’era nella trasmissione tendono a non dire a nessuno con cui escono”, dice Federico rivolgendosi anche a Rosanna che, nella precedente puntata, aveva svelato di non avere alcuna intenzione di rivelare il nome delle persone con cui esce.

Federico, tuttavia, decide di continuare ad uscire e conoscere Rosanna senza, però, rinunciare alla conoscenza di altre dame, in primis Agnese De Pasquale che è una delle dame che lo ha colpito di più sin dalla prima puntata. Dall’altra parte, anche Rosanna è pronta a conoscere nuovi cavalieri.