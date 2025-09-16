Federico Mastrostefano concede l'esclusiva ad Agnese De Pasquale a Uomini e Donne e chiude con Rosanna e Veronica.

Federico Mastrostefano, tornano a Uomini e Donne dopo 16 anni dal suo trono, non perde tempo e, nella registrazione di Uomini e Donne del 15 settembre 2025, ha deciso di sorprendere tutti. Chi, infatti, pensava che Federico sarebbe andato avanti a conoscere diverse dame contemporaneamente, si è ricreduto di fronte alla decisione del cavaliere del trono over che, al centro dello studio, ha spiazzato non solo il parterre femminile ma anche Gianni Sperti e Tina Cipollari. Federico ha cominciato il suo percorso in trasmissione esprimendo un interesse per Rosanna Siino, tornata in trasmissione dopo aver chiuso la relazione con Giuseppe Molonia.

Dopo aver avuto qualche dubbio, Rosanna ha deciso di accettare il numero di telefono di Federico cominciando ad uscire con lui. Il cavaliere, tuttavia, ha cominciato a conoscere anche altre dame, in particolare Agnese De Pasquale e Veronica esprimendo, tuttavia, una preferenza per Rosanna.

Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale: arriva l’esclusiva a Uomini e Donne

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la conoscenza tra Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale, non solo sta andando avanti, ma anche bene al punto che Federico ha deciso di chiudere con Rosanna e Veronica concedendo l’esclusiva ad Agnese De Pasquale che è stata al centro anche di una discussione con Rosanna.

Tra Federico e Agnese, inoltre, come fa sapere la pagina Twitter “Letteralmente alla frutta”, c’è stato anche un bacio che ha dato così una svolta alla frequentazione tra il cavaliere e la dama che appare particolarmente presa da Federico. Una nuova coppia, dunque, potrebbe formarsi subito nella prima parte della stagione. Pur avendo l’esclusiva, tuttavia, Federico e Agnese non si sbilanciano preferendo andare avanti a piccoli passi e senza farsi promesse. Il ritorno a Uomini e Donne, dunque, regalerà subito l’amore a Federico?

