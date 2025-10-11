Federico Mastrostefano si racconta dopo il ritorno a Uomini e Donne e svela perché non è bravo a corteggiare.

Il ritorno di Federico Mastrostefano a Uomini e Donne non è passato inosservato. Dopo 16 anni dal suo trono, Federico, tornato nuovamente single dopo la fine della sua ultima storia d’amore, ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco tornando nel programma di Maria De Filippi dove, sin dalla presentazione, ha conquistato nuovamente tutti per la simpatia.

Attualmente sta uscendo con diverse dame anche se le sue preferite, ad oggi, sembrerebbero essere Agnese De Pasquale e Rosanna Siino che considera le più belle, insieme a Federica, come ha raccontato lui stesso ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne. Nel corso dell’intervista, Federico ha anche parlato del suo passato sentimentale, della differenza tra il ruolo di tronista e di corteggiatore svelando anche il motivo per cui è in difficoltà nel corteggiare le dame.

Federico Mastrostefano e il passato sentimentale prima del ritorno a Uomini e Donne

Federico Mastorstefano, sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, ha svelato di essere stato sempre lui a lasciare e di essere sempre stato considerato il “carnefice” della situazione. Federico ha anche parlato di tradimento svelando di essere stato perdonato ma di aver anche perdonato aggiungendo, però, che con la fiducia ormai compromessa, la storia è finita poco dopo.

Infine, l’attuale cavaliere del trono over ha spiegato che da tronista veniva corteggiato mentre ora è lui a dover corteggiare ed essendosi “impigrito” nel corso degli anni, fa più fatica a corteggiare. Tuttavia, Mastrostefano ha iniziato con molta speranza il suo nuovo percorso a Uomini e donne e, nelle prossime puntate, deciderà anche di dedicarsi unicamente ad Agnese De Pasquale per poi chiudere anche la frequentazione con lei iniziando, poi, nuove conoscenze con altre dame già presenti nel parterre e che lo hanno colpito.

