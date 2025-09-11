Non una ma ben tre dame per Federico Mastrostefano che sta cercando la donna della sua vita a Uomini e donne.

Federico Mastrostefano, tornato a Uomini e Donne per cercare l’amore, non sta perdendo tempo come svelano le anticipazioni della registrazione di oggi, giovedì 11 settembre 2025. Dopo aver mostrato interesse per Rosanna Siino e aver rifiutato un primo due di picche dalla dama che, inizialmente, non aveva accettato il numero di telefono, Federico non si è arreso ma non solo è riuscito a convincere Rosanna a conoscerlo ma ha deciso di ampliare le sue conoscenze uscendo anche con altre due signore del parterre.

Gaia Gigli, chi è la nuova fiamma di Raimondo Todaro?/ Ex di Daniele Paudice a Uomini e Donne

Nelle registrazioni della scorsa settimana, Federico e Rosanna, al centro dello studio, avevano raccontato di essere usciti insieme e di essere stati bene. Tra i due, tuttavia, non c’era stato alcun bacio soprattutto per Federico che, in studio, aveva ammesso di sentirsi bloccato. Cosa sarà accaduto nella registrazione odierna?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 11 SETTEMBRE 2025/ Flavio "moscio", triangolo per Gemma

Federico Mastrostefano, tre appuntamenti a Uomini e Donne

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della registrazione dell’11 settembre 2025, Federico Mastrostefano è tornato al centro dello studio di Uomini e Donne per raccontare cos’è successo durante l’ultima settimana. Federico, tuttavia, non si accomoda da solo al centro dello studio ma di fronte al cavaliere del trono over si accomodano ben tre dame.

Federico, almeno per il momento, non sembra avere alcuna intenzione di concedere l’esclusiva ad una dama. L’ex tronista, infatti, sta uscendo non solo con Rosanna Siino ma anche con Agnese De Pasquale che, dopo aver chiuso la scorsa stagione da single e aver trascorso l’estate con i figli, è tornata nuovamente nel parterre per cercare l’amore. Federico, inoltre, sta uscendo anche con una nuova dama che si chiama Veronica.

Federico Mastrostefano, bacio con Rosanna a Uomini e Donne?/ Dopo il blocco del primo appuntamento...