Federico Mastrostefano rovina il momento di Agnese De Pasquale e Roberto Priolo a Uomini e Donne e scoppia la polemica.

Federico Mastrostefano interrompe il racconto di Agnese De Pasquale e Roberto Priolo nella puntata di Uomini e Donne del 28 novembre 2025 e scatena la bufera sui social. Tutto è iniziato con Agnese che, al centro dello studio, ha spiegato di essere serena, di avere accanto un uomo risolto e risoluto come ha sempre desiderato e che, dopo aver ascoltato solo tante parole da parte di altri cavalieri, ora sta vedendo anche i fatti. La dama ha così spiegato che Roberto le ha dichiarato che si sta innamorando di lei e che, qualora lui le chiedesse di uscire dal programma, sarebbe pronta a farlo.

Parole confermate dallo stesso Roberto che vede in Agnese la compagna con cui costruire qualcosa di importante fuori. Nonostante le importanti parole di entrambi, Federico Mastrostefano, interpellato da Maria De Filippi, spiega che finché Agnese sarà all’interno del programma, lui continuerà a cercarla.

Federico Mastrostefano: il pubblico di Uomini e Donne contro il cavaliere del trono over

Agnese De Pasquale ha così raccontato che Federico si è fatto sentire durante la settimana e il cavaliere non solo conferma ma le chiede anche di uscire con lui. “Stasera esce con me, te lo dico. Poi evita di fare le videochiamate quando è con me”, è intervenuto Roberto non nascondendo un pizzico di fastidio nei confronti dell’atteggiamento di Federico.

“Non ho la palla di vetro per sapere che sta con te e poi non credo di fare nulla di male e che non possa essere fatto”, puntualizza Federico che non ha la minima intenzione di fermarsi. A frenarlo, tuttavia, è Agnese che gli chiede di non chiamarla. più. Un atteggiamento, quello del cavaliere che ha scatenato le critiche del web.