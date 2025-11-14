Federico Mastrostefano scatena la bufera con il suo atteggiamento a Uomini e Donne: il wwb contro di lui.

A distanza di 16 anni dal suo trono che è considerato, ancora oggi, uno dei più divertenti della storia di Uomini e Donne, Federico Mastrostefano ha conquistato subito il centro dello studio prima presentandosi al parterre femminile e poi uscendo con diverse dame. Tante le conoscenze che ha avuto finora Federico ma è quella con Agnese De Pasquale a far più discutere. Da settimane, Federico e Agnese si frequentano ma se la dama non ha mai nascosto il proprio interesse ammettendo di non riuscire a restare lontana da lui Federico ha ribadito di non provare attrazione fisica nonostante tra i due ci siano stati diversi baci.

Agnese, dopo l’ennesimo bacio e dopo aver ascoltato ancora una volta di non essere l’interesse totale di Federico che ha ammesso di essere all’80% delle sue possibilità, ha deciso di lasciare lo studio annunciando anche la possibilità di un addio definitivo alla trasmissione. L’atteggiamento di Federico ha così scatenato la dura reazione del web.

Il web contro Federico Mastrostefano: le critiche al cavaliere di Uomini e Donne

Agnese De Pasquale si è anche lamentata dell’atteggiamento di Federico Mastrostefano che, se da un lato ribadisce di non essere attratto da lei, dall’altro non la lascia andare volendo continuare a frequentarla per capire se ci siano le possibilità di un coinvolgimento totale. L’atteggiamento di Federico ha scatenato le critiche del web ma anche di Lorenzo Pugnaloni che, tra le storie del suo profilo Instagram, ha rivolto parole durissime al cavaliere del trono over.

“Neanche Mario (Cusitore) era arrivato a tanto. Tutti tacciono, bell’esempio. La colpa è delle donne che lo corteggiano e vanno lì”, ha scritto Lorenzo Pugnaloni che ha citato Mario Cusitore che, all’epoca, era stato criticato per le sue conoscenze con Margherita Aiello e Morena Farfante. Anche il web, inoltre, non risparmia critiche al cavaliere. “A lui è concesso tutto”, “Altra gente è stata cacciata per la metà delle cose che ha detto lui”, “Sta lì solo per fare show“, hanno scritto alcuni utenti su X il 12 novembre, giorno dell’ultimo confronto tra Federico e Agnese.

