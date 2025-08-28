Federico Mastrostefano ha ricevuto il suo primo due di picche a Uomini e Donne Over: nota dama ha rifiutato il suo invito per un altro cavaliere

L’avventura di Federico Mastrostefano a Uomini e Donne non è iniziata nel migliore dei modi. Il ritorno dell’ex tronista in studio ha sollevato grandi chiacchiere e anche qualche critica. Erano ben 16 anni che non varcava le porte del dating show, e ieri ha dato il via ad una nuova avventura, stavolta nel parterre Over. E qui, ha fatto la sua prima avances ad una delle dame più note e discusse dello scorso anno: Rosanna Siino.

Flavio Ubirti di Uomini e Donne: con le prime esterne conquista Tina Cipollari/ Gesto dell'opionionista

Parliamo della dama che ha avuto una relazione con Giuseppe Molonia, altro noto cavaliere di Uomini e Donne, che proprio ieri ha fatto capolino in studio solo per annunciare di aver trovato una nuova fidanzata fuori dal programma. Se Giuseppe ha dunque lasciato il dating show, Rosanna è tornata per trovare l’amore, e Federico si è subito mostrato interessato a lei.

Cinzia Paolini e Antonio, confronto e rottura a Uomini e Donne/ Perché la frequentazione è finita male

Federico Mastrostefano ‘rifiutato’ da Rosanna Siino a Uomini e Donne: il primo incontro dell’ex tronista finisce male

Stando alle anticipazioni condivise da Lorenzo Pugnaloni, pare che Mastrostefano abbia invitato Rosanna ad uscire e che lei inizialmente abbia accettato per poi rifilargli un due di picche. I due, dunque, non si sono più incontrati e anzi lei ha preferito conoscere un altro cavaliere, Simone, con il quale ha poi deciso anche di uscire in esterna.

Un primo ‘palo’ dunque per Federico Mastrostefano, che già nelle ore precedenti alla nuova registrazione di Uomini e Donne è finito nel mirino delle accuse di una sua ex fidanzata. Al momento, non c’è stata alcuna replica da parte dell’ex tronista che, probabilmente, dovrà attendere la messa in onda di queste puntate su Canale 5 prima di esporsi ed esprimersi sulla vicenda. Di certo, la nuova edizione di Uomini e Donne, tra novità e ritorni, sembra partita col botto (oltre che con qualche lite).

Anticipazioni Uomini e Donne: chi è Federico, corteggiatore di Cristiana Anania/ Sintonia alla prima esterna