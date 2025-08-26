Federico Mastrostefano, celebre ex tronista di Uomini e Donne, ha fatto il suo ritorno nel programma ben 16 anni dopo: cerca ancora l'amore

“Se fossi single tornerei a Uomini e Donne nel Trono over, ma non per corteggiare Gemma”: così parlava Federico Mastrostefano, ex tronista del dating show di Maria De Filippi, pochi anni fa in un’intervista a Today. Detto, fatto: Federico è davvero tornato nel programma, come annunciato dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni dalla registrazione di oggi. Lo abbiamo conosciuto nel 2009, quando fu scelto come tronista e divenne protagonista di un’edizione iconica del programma.

Federico, allora, scelse Pamela Compagnucci ma la loro relazione durò poco e l’anno dopo, nel 2010, i due si lasciarono. L’ex tronista ha poi avuto altre relazioni, ma ad oggi è single, motivo per il quale ha deciso di mettersi di nuovo in gioco. Così, ha chiamato la redazione di Uomini e Donne e ha chiesto di partecipare al programma nel tentativo di trovare l’amore.

Federico Mastrostefano, da tronista a cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne: il clamoroso ritorno in studio

Federico Mastrostefano è oggi uno dei cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne. L’ex tronista passa, dunque, dall’altra parte e si ritrova di fronte le dame, tra volti nuovi e storici, del programma di Canale 5. Tra questi c’è la stessa Gemma, da lui citata proprio nella sua ultima intervista, la stessa nella quale ha ammesso di aver continuato a vedere lo show per tutti questi anni: “Si si lo vedo, penso che Maria sia geniale perché è riuscita ad unire il trono maschile e femminile con quello degli over”, e ora proprio in questo trono c’è anche lui. Riuscirà a trovare la sua dolce metà?