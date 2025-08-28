Federico Mastrostefano torna a Uomini e Donne: la nuova stagione parte col botto tra nostalgia, colpi di scena e nuovi tronisti pronti a stupire.

Pare che nella nuova stagione di Uomini e Donne ci ritroveremo davanti ad una sorpresa dopo l’altra, come ad esempio il grande ritorno di Federico Mastrostefano nel dating show di Calane 5. Dopo l’annuncio dei due nuovi tronisti Cristiana Anania e Flavio Ubirti, ecco quindi un volto ‘vintage’ che non metteva piede nello studio di Maria De Filippi ormai dal 2009 quando scelse la corteggiatrice Pamela Compagnucci.

Stiamo parlando del periodo d’oro di Uomini e Donne, quando i tronisti come lui erano ancora sconosciuti al mondo dello spettacolo. La relazione tra Federico Mastrostefano e Pamela finì poco dopo l’uscita dal programma, e di loro non si parlò più molto. Proprio oggi, invece, Lorenzo Pugnaloni ha tirato fuori il nome dell’ex tronista, annunciando che potrebbe ritornare nel famoso dating show di Canale 5. Lui, amatissimo per non essere mai stato il classico tronista sulla falsa riga di Costantino Vitagliano, è sempre stato apprezzato per la sua grande semplicità.

Federico Mastrostefano, il suo percorso a Uomini e Donne nel 2009

Federico Mastrostefano è sempre stato molto amato dal pubblico di Uomini e Donne per essere un personaggio divertente e allo stesso tempo genuino. Il suo è stato un lungo trono pieno di momenti esilaranti, come ad esempio il fatto di essere stato indeciso fino all’ultimo su quale corteggiatrice scegliere: proprio per la sua indecisione, il trono durò per ben dodici mesi! Uscito dal programma, aveva partecipato anche come concorrente de l’Isola dei Famosi.

Ci spetta dunque una stagione scoppiettante a Uomini e Donne, soprattutto dopo l’annuncio dei tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Il primo si è fatto conoscere nell’ultima edizione di Temptation Island 2025, dove è stato eletto come il single più bello della stagione, mentre Cristiana non è conosciuta nel mondo dello spettacolo anche se alcuni la vedono già come un’influencer annunciata.

