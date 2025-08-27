Dopo il ritorno dell'ex tronista, Federico Mastrostefano a Uomini e Donne, arriva la frecciatina dell'ex.

Federico Mastrostefano, ex tronista di Uomini e Donne che, in passato, ha dato vita ad uno dei troni più seguiti, è tornato in trasmissione con un nuovo ruolo. Nel corso della prima registrazione della nuova stagione, infatti, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Federico si è presentato come cavaliere del trono over. Ufficialmente single, ha deciso di rimettersi in gioco e provare a cercare l’amore nel programma che, 16 anni fa, gli aveva permesso di trovare l’amore e conquistare una grande popolarità.

Chi sono i nuovi corteggiatori di Gemma Galgani a Uomini e Donne/ Colpo di fulmine per la dama?

L’annuncio del ritorno in studio di Federico Mastrostefano ha scatenato la curiosità del pubblico che non vede l’ora di assistere al nuovo percorso dell’ex tronista che ha lasciato un ricordo indelebile negli appassionati del programma di Maria De Filippi. Tuttavia, la scelta di Federico di tornare a Uomini e Donne ha anche scatenato la reazione della sua ex.

Chi è Claudia D'Agostino: da corteggiatrice a dama del trono over/ Ritorno a Uomini e Donne dopo Giorgio

La frecciatina dell’ex di Federico Mastrostefano dopo il ritorno a Uomini e Donne

Lorenzo Pugnaloni, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato lo screenshot di un messaggio ricevuto dall’ex di Federico Mastrostefano. “Ora capisco tante cose, che schifo”: comincia così il messaggio scritto dall’ex di Federico a Lorenzo Pugnaloni che poi chiede delucidazioni sulla questione.

“Non voglio dire nulla anche perché di mezzo c’è il bene di mia figlia ma sono curiosa di sentire cosa ha detto sulla fine della nostra storia”, scrive ancora l’ex. Il messaggio, poi, si conclude così: “Ma lui che cerca la donna della sua vita fa già ridere così. Quella poltrona rossa non se l’è mai tolta dalla testa”.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 27 agosto 2025/ Arrivano altri tronisti dopo Flavio e Cristiana?