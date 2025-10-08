Federico Mastrostefano tra Agnese De Pasquale e Rosanna Siino a Uomini e Donne: la posizione del cavaliere del trono over.

Federico Mastrostefano anima lo studio di Uomini e Donne con le sue conoscenze. L’ex tronista, tornato in trasmissione dopo 16 anni dalla sua prima esperienza, ha subito cominciato a conoscere le dame del parterre del trono over ammettendo di essere rimasto subito molto colpito da Agnese De Pasquale e Rosanna Siino con cui è già uscito. Federico, tuttavia, sta uscendo anche con altre signore come Veronica e Paola. Tuttavia, le dame che sembrerebbero essere più interessate a lui sono Rosanna e Agnese.

Quest’ultima, in particolare, non riesce a nascondere la propria gelosia soprattutto nei confronti di Rosanna per la quale non nutre alcuna simpatia. Dopo lo scontro avuto nelle scorse puntate, Agnese e Rosanna tornano a litigare in studio con Federico che decide di svelare il suo vero interesse.

Federico Mastrostefano chiude con Rosanna Siino e continua per Agnese De Pasquale

Nella puntata di Uomini e Donne dell’8 ottobre 2025, Federico Mastrostefano torna ad accomodarsi al centro dello studio confrontandosi con Rosanna Siino e Paola, una delle nuove dame del parterre. Durante il confronto tra Federico e Rosanna, s’intromette Agnese che appare furiosa soprattutto nei confronti di Rosanna. Tra le due dame, poi, inizia una discussione infuocata con un lungo botta e risposta tra le due.

Di fronte a tale situazione, Federico Mastrostefano decide di essere sincero con le sue conoscenze ammettendo di voler portare avanti con Agnese chiudendo la conoscenza con Rosanna e Veronica. Per Federico, tuttavia, per il momento, non c’è ancora nessuna esclusiva.