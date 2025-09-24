Federico Mastrostefano ubriaco a Uomini e Donne? Dopo anticipazioni interviene programma e svela la verità: cos'è successo con Agnese

Federico Mastrostefano ubriaco a Uomini e Donne? Dopo le anticipazioni arriva la replica del programma: cos’è successo

Ieri si è svolta una nuova registrazione del dating show di Canale 5 e dalle anticipazioni Uomini e Donne è venuto fuori che Federico Mastrostefano ubriaco a Uomini e Donne, nel dettaglio riportavano che è “arrivato un po’ alticcio a un incontro a causa del vino”, motivo per cui sarebbe stato “allontanato” e mandato a casa. La verità è davvero questa? Le cose sono andate realmente così? Fanpage.it ci ha voluto vedere chiaro ed ha contattato la produzione del programma che, tuttavia, le ha dato un’altra versione dei fatti.

Stando a quanto riportano le fonti vicine al programma riportate da Fanpage.it. Federico Mastrostefano di Uomini e Donne avrebbe dovuto fare un aperitivo con Francesca, una delle nuove Dame del parterre, per poi andare a cena con Agnese. Essendosi trovato molto bene con lei, però, ha deciso di rimanerci per più tempo, tardando l’incontro con Agnese e vedendola solo nel dopocena. Una volta arrivato in albergo da lei, quest’ultima l’ha accusato di aver bevuto, ma lui ha spiegato di essere astemio, di aver consumato solo due calici e, quindi, di avere la nausea per questo motivo. A quel punto, i due si sono salutati e la serata si è conclusa.



Anticipazioni Uomini e Donne, Federico Mastrostefano si è sentito male, Agnese infastidita

E dunque stando a quanto riferisce Fanpage.it, nessuna esterna interrotta e nessun allontanamento, quindi per Federico Mastrostefano. Semplicemente l’ex tronista oggi cavaliere del trono over di Uomini e Donne non era ubriaco e neppure brillo, cosa confermata anche da Francesca in studio durante la registrazione ma si è solo sentito poco bene in albergo per aver bevuto un po’ essendo astemio. Agnese, probabilmente dispiaciuta del fatto che tra loro non fosse accaduto niente vista la sua indisposizione, ha pensato che lui avesse bevuto tanto e che fosse ubriaco ma così non è stato, si è trattato di tutt’altro.