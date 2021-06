Federico Moccia “Il primo lucchetto su Ponte Milvio l’ho messo io”/ “Era il 2006 e..”

È stato Federico Moccia, lo scrittore del celebre libro “Tre metri sopra il cielo“, il primo a mettere un lucchetto a Ponte Milvio. Lo ha raccontato proprio lui, in diretta su RTL102.5 News durante la rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella. Era in uscita ‘Ho voglia di te’ ma la sera prima Moccia ha un’idea e la mette in pratica: “Io sono andato – non pensando mai ma avendo immaginato che qualcuno, leggendo il libro, potesse andare a vedere se era vera questa leggenda – l’8 febbraio del 2006, la sera prima che uscisse il libro, a mettere su Ponte Milvio una catena con un lucchetto. Mi sono detto ‘Metti che qualcuno leggendo voglia andare a vedere se davvero sul terzo lampione c’è questa cosa del lucchetto, l’avrebbe poi trovato. Una settimana dopo quel primo lucchetto c’erano già 300 lucchetti.” ha rivelato lo scrittore e autore televisivo.

Federico Moccia ha così raccontato com’è nata l’idea del romanzo che ha dato il via ad un grandissimo successo: “È la storia d’amore che ho vissuto a 16 anni, ma io non davo botte come il protagonista perché le prendevo. È stata la mia vendetta letteraria. Quella ragazza si chiamava Fabrizia, io l’aveva soprannominata Bibi”, ha dichiarato Moccia. Ora è pronto ad un nuovo libro: “Ho deciso di far uscire in Italia un personaggio per i più piccoli, un cane, disegnato da un influencer. La storia è già uscita in Spagna”. Infine ammette di sognare un ritorno in Tv con un programma dedicato alle famiglie: “Lo immagino da tempo e mi piacerebbe che fosse una via di mezzo tra presenza in studio e rvm montati”.

