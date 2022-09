Federico Nicotera, chi è il tronista di Uomini e Donne/ Ingegnere aeronautico e occhi azzurri…

Federico Nicotera, chi è il tronista di Uomini e Donne

Accanto a Federico Dainese, sul trono maschile di Uomini e Donne, durante la prima parte della stagione, ci sarà Federico Nicotera che, esattamente come il collega, dovrebbe essere presentato al pubblico nel corso della puntata in onda oggi. Le foto di Federico Nicotera sono state già pubblicate sul web dopo la registrazione della puntata e pare aver già conquistato diverse simpatie. Federico ha 25 anni, è originario di Roma e lavora come ingegnere aeronautico. Un lavoro di responsabilità quello di Federico che, tuttavia, è fortemente orgoglioso di ciò che fa.

Cresciuto con la mamma e le due sorelle, non ha un rapporto con il padre che, nella sua vita, è totalmente assente. “Mamma è stata la mia figura di riferimento fin da piccolo. Io la chiamo wonder woman perché è una forza della natura, non si ferma mai. Con mia sorella ho un rapporto speciale, magico, viviamo in simbiosi, con uno sguardo ci capiamo. E poi c’è la piccolina, la più coccolata, la stella di casa. La nostra ballerina” – ha spiegato nel video di presentazione. “Se non ho nominato mio padre è perché non ho un rapporto con lui. Non ho avuto una figura di riferimento dentro casa su cui fare affidamento, motivo per il quale sono anni ormai che non uso più la parola papà”, ha aggiunto.

Federico Nicotera, cosa cerca in una donna a Uomini e donne

Single e con il sogno di formare presto una famiglia, Federico è pronto a mettersi totalmente in gioco per trovare l’amore a Uomini e Donne, ma cosa cerca in una donna il nuovo tronista? “Accanto a me voglio una donna forte, con la propria identità e che sappia cosa vuole nella vita. Per lei devo rappresentare un valore aggiunto, non devo essere la metà mancante”, ha detto il tronista.

“Una donna che sappia starmi vicino, che possa essere presente per me, ma che allo stesso tempo mi sfugga. Deve essere fuoco, deve bruciare. Il mio sogno è quello di costruire una famiglia da giovane”, ha concluso.

