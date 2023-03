Federico Nicotera, dedica social a Carola dopo Uomini e donne/ Fan in estasi!

Federico Nicotera e Carola Carpanelli: la canzone del loro amore

L’amore tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli viaggia a gonfie vele e, dopo Uomini e donne, si rinnova giorno dopo giorno attraverso romantiche dediche social. Nel dating show la coppia si è conosciuta, si è frequentata, si è innamorata: ad unirli non è solo un sentimento travolgente, ma una canzone particolare che ha segnato nel profondo il loro percorso. Si tratta di Oggi sono io, brano portato al successo da Alex Britti nel 1999.

Non è una canzone banale, ma è la canzone che ha fatto da traino alla loro nascente relazione, e che i due hanno ascoltato l’uno al fianco dell’altra in una delle esterne vissute nel corso del programma. A ricordarlo sono soprattutto i fan della coppia che, su Twitter, hanno condiviso il video di quei dolcissimi momenti: il tronista e la corteggiatrice, seduti abbracciati su un divano, con le cuffiette alle orecchie ad ascoltare la colonna sonora del loro amore.

Federico, dedica social a Carola e fan in estasi: i commenti su Twitter

Un video che è diventato virale, nelle ultime ore, per un motivo ben preciso. Federico Nicotera ha infatti condiviso sul suo profilo una Instagram story che ribadisce, ancora una volta, quale canzone ha contraddistinto nel profondo il suo sentimento per Carola Carpanelli. Trattasi di un video della cover di Oggi sono io di Alex Britti, riproposta da Mina nel 2001. Quella stessa canzone che, seduti su quel divano, i due ex protagonisti di Uomini e donne hanno ascoltato occhi negli occhi. E che ha concesso loro l’opportunità di innamorarsi e, alla fine, scegliersi.

“Ed è subito: ‘Io ti ho pensato tanto e c’è stata una canzone che mi ha fatto pensare a te’“, ha scritto un utente su Twitter, condividendo in parallelo il video della coppia in esterna e quello della Instagram story dell’ex tronista. E c’è anche chi, in riferimento all’attività professionale di Nicotera, scrive: “Buongiorno all’ingegnere più romantico del mondo“. I fan dei “Nicotelli”, ironico nome da loro dato alla coppia, sono letteralmente in estasi per questa romantica dedica social nel segno di una canzone: la canzone del loro amore.

Ed è subito:

“Io ti ho pensato tanto e c’è stata una canzone che mi ha fatto pensare a te”#nicotelli #uominiedonne pic.twitter.com/lLoJbIWy29 — Elle (@EllecomeElle) March 21, 2023













