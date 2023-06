Federico Nicotera e Carola Carpanelli, crisi senza fine?/ Segnali allarmanti per la coppia di Uomini e Donne

Federico Nicotera e Carola Carpanelli sempre più distanti

Sembra una stagione da dimenticare quella di Uomini e Donne che si è conclusa lo scorso maggio. Dopo l’addio tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi e quella tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della crisi tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo aver lasciato insieme il programma, si sono sempre mostrati sui social molto uniti e affiatata.

Tra un appuntamento e l’altro, tra un’uscita con gli amici storici e una con Lavinia Mauro e Alessio Corvino, Federico e Carola davano l’impressione di formare una delle coppie più solide delle ultime stagioni del dating show di canale 5. E, invece, la coppia ha annunciato di essere in crisi chiedendo ai followers il rispetto per il momento che sta vivendo. Una richiesta che i fan hanno accettato, ma che ora sta allarmando fortemente tutto il popolo del web.

Federico Nicotera e Carola Carpanelli: i fan attendono notizie

Essendo una coppia mediatica, nata in televisione, Federico e Carola sono espositi a gossip e pettegolezzi. I fan, dopo aver rispettato l’iniziale richiesta di silenzio da parte dell’ex tronista e dell’ex corteggiatrice, a distanza di giorni, non nascondono la preoccupazione per quello che sarà il futuro della coppia. I segnali che arrivano dai social, infatti, non sono rassicuranti. I due non si sono più mostrati insieme sui social e appaiono sempre più distanti.

I due stanno così portando avanti i rispettivi impegni evitando di rispondere alle domande dei fan sulla crisi che stanno attraversando. Solo poche settimane fa, la coppia aveva annunciato una vacanza estiva all’estero: ora, però, il viaggio appare piuttosto lontano. Federico e Carola riusciranno a superare la crisi? I fan si augurano di sì.

