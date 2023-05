Federico Nicotera e Carola Carpanelli/ Dedica sui social e per l’estate annunciano…

Federico Nicotera e Carola Carpanelli sempre più innamorati

Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e, al termine di un trono lungo e a tratti tormentato, l’ex tronista ha scelto proprio Carola, la ragazza che, con i suoi capelli lunghi e biondi e il carattere forte e peperino, lo aveva colpito sin dal primo sguardo. Un interesse immediatamente ricambiato da parte di Carola che, rispondendo alle domande dei followers su Instagram, ha svelato di essere rimasta subito colpita dalla bellezza di colui che, oggi, è il suo fidanzato. Dopo la scelta, Federico e Carola hanno cominciato a viversi ed oggi sono sempre più innamorati.

Sui social, infatti, si mostrano sorridenti, felici, sereni e molto complici. I due, in base ai rispettivi impegni, cercano di trascorrere la maggior parte del tempo insieme e, dopo una giornata al mare, hanno condiviso alcune foto sui social accompagnate da una dedica particolare. “Non metto la descrizione perché a Carola non piacciono le mie frasi sdolcinate”, le parole dell’ex tronista.

Federico Nicotera e Carola Carpanelli: prima vacanza insieme

Quella che sta arrivando sarà la prima estate insieme per Federico e Carola che stanno organizzando la prima vacanza di coppia. Ad annunciarlo è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, sui social, ha raccontato di essere alle prese con il rinnovo del passaporto. “Ho fatto tutte le pratiche, sono in attesa del rinnovo del passaporto perché io e Federico vogliamo andare in un posto caldo dove serve il passaporto”, ha spiegato.

Dove trascorreranno, dunque, le vacanze i due innamorati? I fan hanno cominciato a fare tante ipotesi e c’è anche chi è pronto a scommettere sulle Maldive. Carola, per il momento, preferisce non svelare altri dettagli.

