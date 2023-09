Federico Nicotera e Carola Carpanelli ospiti a Uomini e Donne?/ Confronto e tutta la verità sulla rottura

Federico Nicotera e Carola Carpanelli tornano a Uomini e Donne

La fine della storia tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne. L’ex coppia è stata ospite in studio nel corso della registrazione del 29 agosto ritrovandosi nel luogo dove il loro amore è nato. Quella tra Federico e Carola sembrava una storia destinata a durare, ma improvvisamente, è arrivato l’annuncio della rottura. Ospiti di Maria De Filippi, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono confrontati svelando anche i dettagli di un addio che non avevano mai svelano. Come raccontano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Federico spiega che la storia, dopo la scelta, è durata due mesi.

L’ex tronista, inoltre, aggiunge di aver provato a ricucire il rapporto cercandola più volte, ma di non aver trovato la stessa voglia dall’altra parte. Carola, invece, spiega di essersi sentita oppressa durante la storia perché lui voleva intervenire in ogni sua decisione.

Federico e Carola: confronto a lacrime a Uomini e Donne

Un confronto emozionante quello tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli con quest’ultima che, in studio, ha avuto dalla propria parte solo Maria De Filippi che ha provato ad aiutarla chiedendo anche a Federico di ballare con lei. L’ex tronista, però, rifiuta e svela che, dopo la rottura, l’ha pregata per un mese e mezzo di tornare da lei. Durante l’ultimo incontro che hanno avuto a Roma, hanno dormito insieme e Federico non svela di aver sperato in un ripensamento da parte di Carola che, però, non è arrivato.

Carola prova così a difendersi spiegando di aver conosciuto un lato del carattere di Federico che prima non conosceva e che l’ha allontanata mentre Federico si dice convinto che lei non sia mai stata realmente innamorata.

