Dopo le voci di un presunto ritorno di fiamma con Carola Carpanelli, Federico Nicotera svela la verità: le parole dell'ex Uomini e Donne.

I fan più romantici di Uomini e Donne, dopo aver seguito l’inizio delle storie d’amore delle coppie nate sotto i riflettori, sperano sempre che ci possa essere un clamoroso ritorno di fiamma dopo la rottura. Tra le coppie nate nelle ultime stagioni di Uomini e Donne, una delle più amate dal pubblico, è stata quella formata da Federico Nicotera e Carola Carpanelli. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice, dopo aver dato vita ad un trono super emozionante, hanno lasciato insieme il programma iniziando una relazione lontano dai riflettori. Una storia che, però, non è durata molto.

I due, infatti, si sono detti addio dopo pochi mesi e, durante un confronto in studio sotto lo sguardo di Maria De Filippi, tra i due erano volate anche parole forti. Negli scorsi giorni, sul web, erano circolate voci di un presunto ritorno di fiamma nonostante Carola sia nuovamente fidanzata. A rompere il silenzio raccontando così la verità è stato proprio Federico.

Federico Nicotera e la verità sulla segnalazione su Carola Carpanelli

Secondo una segnalazione, Federico Nicotera e Carola Carpanelli avrebbero ricominciato a sentirsi in gran segreto. Una segnalazione che, in poco tempo, ha scatenato i commenti del web dando vita ad una serie di commenti. Se Carola, di fronte a tale voce, ha reagito condividendo sui social una foto con il fidanzato, Federico ha rotto il silenzio svelando ciò che sogna per la propria vita sentimentale.

“Sono pronto per una mora, divertente, con occhi da cerbiatto. Dio, mandamela a rovinarmi la vita“, ha scritto l’ex tronista condividendo un video su Tik tok. Nessun ritorno di fiamma, dunque, tra Federico e Carola che, dopo la rottura, hanno intrapreso due strade diverse ed oggi hanno due vita opposte. Nonostante sia trascorso del tempo dalla loro partecipazione a Uomini e Donne, i due continuano ad essere sempre molto seguiti sui social dai fan.

